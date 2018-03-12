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ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان
الإثنين 12 مارس 2018 10:46 م
ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان
أخر الأخبار
ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان
مها أبو ودن
تمكّن رجال تفتيش الركاب بمطار أسوان برئاسة أحمد جعفر، مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس، بالمخالفة للقانون.
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من بكين اشتبهت فاطمة محمد، مأمور تفتيش الركاب في أحد الركاب الصينين القادمين.
وبالتفتيش تبيَّن وجود طائرة تجسس وتنصت مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها وملحق بها جهاز تحكم عن بُعد ومزودة بكارت ميموري لحفظ ما يتم تصويره داخل حقيبته بين طيات الملابس.
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