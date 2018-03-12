ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان

مها أبو ودن







تمكّن رجال تفتيش الركاب بمطار أسوان برئاسة أحمد جعفر، مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس، بالمخالفة للقانون.





ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من بكين اشتبهت فاطمة محمد، مأمور تفتيش الركاب في أحد الركاب الصينين القادمين.



