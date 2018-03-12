هبوط 6 بورصات عربية بقيادة دبى والبحرين ومكاسب لمصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب قوية منها الدوحة ومصر وهبطت 6 مؤشرات أخرى بنسب متواضعة تصدرتها البحرين ودبى.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 4.97 % ليسجل أكثر من 8663 نقطة في أكبر قفزة له منذ يناير من عام 2016 وفى أنشط تداولات له هذا العام مع صعود سعر سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط، بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 %.



وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 16742 نقطة بقيادة سهم شركة السويدي إليكتريك الذى ارتفع 10 %.



وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات لسعودية أكثر من 1.1 % ليتجاوز 7781 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2015 .



وارتفع سعر سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات 10 % بعد قفزة مماثلة أمس وزاد سعر سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 5.3 % بعد أن صعد 10 % أمس أيضا .



بينما زاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند حوالى 4534 نقطة.



وهوى مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1.07 % ليصل إلى حوالى 1353 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0. % لينزل إلى حوالى 3166 نقطة وفاق عدد الأسهم الخاسرة نظيرتها الرابحة بنسبة 25 إلى 6 .



وانخفض مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بحوالى 0.6 % لكل منهما ليهبطا إلى حوالى 6726 نقطة و 4875 نقطة على الترتيب.



وتراجع مؤشرا بورصتى تونس وبيروت اللبنانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % و 0.04 % ليستقرا عند حوالى 6803 نقطة و 1166 نقطة على الترتيب.



