بتعادل المصري واﻹنتاج.. اﻷهلي بطلًا للدوري للمرة 40 رسميا

علي المصري









تُوج فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، بدرع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تعادل المصري مع مضيفه اﻹنتاج الحربي، دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات اﻷسبوع التاسع والعشرين من المسابقة.





وكان اﻷهلي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط ليصل للنجمة الرابعة، بعد فوزه، أمس، على إنبي، ويُتوج رسميًّا بالدوري للمرة الـ40 في تاريخه والثالثة على التوالي، أو تعثر أقرب منافسيه المصري واﻹسماعيلي والزمالك على الترتيب، ليُتوج ببطولته المفضّلة.



