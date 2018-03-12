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رياضة
البحوث الإسلامية : محمد صلاح حوّل الرياضة لقيمة أخلاقية
الإثنين 12 مارس 2018 09:10 م
مجمع البحوث الإسلامية
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مجمع البحوث الإسلامية
أحمد صبرى
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن اللاعب محمد صلاح حوَّل الرياضة لقيمة أخلاقية إسلامية ووجهة مشرِّفة لمصر، وذلك ردًّا على تصريحات داعية سلفي يُدعى هشام البيلى أن محمد صلاح لا يعبر عن الإسلام.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن بعض الدعاة الذين يخرجون بتلك التصريحات متشددون ويجب عليهم التوبة إلى الله، موضحًا أنه يجب تأديبهم من الأزهر؛ لتجاوزاتهم.
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