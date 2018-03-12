البحوث الإسلامية : محمد صلاح حوّل الرياضة لقيمة أخلاقية

أحمد صبرى

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن اللاعب محمد صلاح حوَّل الرياضة لقيمة أخلاقية إسلامية ووجهة مشرِّفة لمصر، وذلك ردًّا على تصريحات داعية سلفي يُدعى هشام البيلى أن محمد صلاح لا يعبر عن الإسلام.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن بعض الدعاة الذين يخرجون بتلك التصريحات متشددون ويجب عليهم التوبة إلى الله، موضحًا أنه يجب تأديبهم من الأزهر؛ لتجاوزاتهم.