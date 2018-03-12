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اتصالات وتكنولوجيا
إتش بى: لدينا أكثر من 56 موديل طابعات حول العالم
الإثنين 12 مارس 2018 09:02 م
اتش بى تعلن إطلاق الجيل الجديد من طابعاتها PageWide Managed
أخر الأخبار
اتش بى تعلن إطلاق الجيل الجديد من طابعاتها PageWide Managed
التعاقد مع أكثر من 500 بائع وموزع فى جميع أنحاء العالم
محمد فتحى
قال إياد عباس، مدير تطوير المشروعات بشركة إتش بى لدى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن شركته تمتلك أكثر من 56 موديلا من الطابعات حول العالم، ما بين Laser Jet وPage Wide.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن الجيل الجديد من طابعاتها HP pagewide، أن الجيل الجديد من طابعات HP PageWide بإمكانه طباعة ما بين 22 و60 ورقة فى الدقيقة.
وأكدت الشركة، خلال المؤتمر الصحفى، أنها تعاقدت مع أكثر من 500 بائع وموزع فى جميع أنحاء العالم يمثلون العديد من أكبر وأسرع الشركاء نموًّا فى مناطقهم الجغرافية.
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