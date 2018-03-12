إتش بى: لدينا أكثر من 56 موديل طابعات حول العالم

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محمد فتحى





قال إياد عباس، مدير تطوير المشروعات بشركة إتش بى لدى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن شركته تمتلك أكثر من 56 موديلا من الطابعات حول العالم، ما بين Laser Jet وPage Wide.





وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن الجيل الجديد من طابعاتها HP pagewide، أن الجيل الجديد من طابعات HP PageWide بإمكانه طباعة ما بين 22 و60 ورقة فى الدقيقة.



