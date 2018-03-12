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اتصالات وتكنولوجيا
اتش بى: طابعاتنا مزودة بـ Anti virus ضد الاختراقات الأمنية
الإثنين 12 مارس 2018 08:40 م
Anti virus
أخر الأخبار
Anti virus
محمد فتحى
قال إياد عباس مدير تطوير المشروعات بشركة اتش بى لدى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الجيل الجديد من الطابعات التى أطلقتها شركته مزودة بـ Anti virus لضمان تأمينها بشكل كامل من أى نوع من أنواع الاختراقات الأمنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن الجيل الجديد من طابعاتها HP pagewide.
وأشار إلى أن ما يميز طابعات Page wide عن غيرها أن تكلفة تشغيلها أقل ما يمكن ، لأن عدد قطع الغيار الثابتة داخل الماكينة أقل بكثير من المنتجات المنافسة.
وأضاف أنها تتميز بأنها آمنة تماما من ناحية ال security او تقنيات تأمين المعلومات حتى تتمكن الشركات من الاحتفاظ بسرية معلوماتها بين الأقسام.
ولفت إلى أن تكنولوجيا الـ Page wide أكثر استدامة وتستهلك كا يصل إلى سبع الطاقة المستخدمة فى آلات الليزر الملونة المنافسة من نفس الفئة.
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