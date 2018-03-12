أيادي مصر تطور 1.3 مليون متر صناعي بقناة السويس

محمود زكي









قال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أيادي مصر للتنمية الصناعية، إن الشركة حصلت على 1.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.





وأضاف، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نُظمت على هامش مؤتمر سيتي سكيب مصر، أن شركة تسهم في تنفيذ مشروع دمياط للأثاث على مساحة 1.4 مليون متر مربع تمثل 80% منها منطقة صناعية لصناعة الأثاث.



