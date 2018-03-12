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عقـــارات
أيادي مصر تطور 1.3 مليون متر صناعي بقناة السويس
الإثنين 12 مارس 2018 08:28 م
أيادي
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أيادي
محمود زكي
قال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أيادي مصر للتنمية الصناعية، إن الشركة حصلت على 1.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نُظمت على هامش مؤتمر سيتي سكيب مصر، أن شركة تسهم في تنفيذ مشروع دمياط للأثاث على مساحة 1.4 مليون متر مربع تمثل 80% منها منطقة صناعية لصناعة الأثاث.
وأوضح أن المدينة ستضم 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة من 50 حتى 150 مترًا بها حوالى 150 مصنعًا كبيرًا ومكملًا، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
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