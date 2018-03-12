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اتصالات وتكنولوجيا
اتش بى تعلن إطلاق الجيل الجديد من طابعاتها PageWide Managed
الإثنين 12 مارس 2018 08:14 م
اتش بى تعلن إطلاق الجيل الجديد من طابعاتها PageWide Managed
أخر الأخبار
اتش بى تعلن إطلاق الجيل الجديد من طابعاتها PageWide Managed
باسال: ملتزمون بمساعدة مصر فى لعب دور فعال وحيوى فى قطاع التكنولوجيا
محمد فتحى
أعلنت شركة HP الرائدة فى مجال الطابعات عن إطلاق الجيل الجديد من طابعاتها HP PageWide Managed المدارة العادية ومتعددة المهام.
قال تونى باسار المدير الاقليمى لشركة HP أن إطلاق الحدث من مصر دلالة على إدراك الشركة بأهمية دور مصر فى قطاع التكنولوجيا والتزام شركته بإطلاق أحدث التقنيات لمساعدة مصر فى لعب دور فعال وحيوى فى قطاع المعلومات والتكنولوجيا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة للاحتفال بالجيل الجديد من الطابعات أن من أهم مميزات شركة اتش بى بمصر امتلاكها أكبر شبكة متعاملين بمصر.
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