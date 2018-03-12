بولاريس تتوقع نمو الطلب على الأراضي الصناعية

محمود زكي









قال باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، إن عام 2017 كان عامًا للترقب لدى المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يشهد العام الحالي 2018 نموًّا في حجم الطلب على الأراضي الصناعية.





وأضاف، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نُظّمت على هامش مؤتمر سيتي سكيب مصر، أن هناك قانونين تم إصدارهما أسهما في زيادة الاستثمارات، والتي كانت تمثل عائقًا لدى المستثمرين الصناعيين، وهما قانون إصدار رخصة التشغيل، وقانون الاستثمار.



