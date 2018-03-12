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استثمار
بولاريس تتوقع نمو الطلب على الأراضي الصناعية
الإثنين 12 مارس 2018 08:13 م
بولاريس للمناطق الصناعية
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بولاريس للمناطق الصناعية
محمود زكي
قال باسل شعيرة، نائب مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، إن عام 2017 كان عامًا للترقب لدى المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يشهد العام الحالي 2018 نموًّا في حجم الطلب على الأراضي الصناعية.
وأضاف، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نُظّمت على هامش مؤتمر سيتي سكيب مصر، أن هناك قانونين تم إصدارهما أسهما في زيادة الاستثمارات، والتي كانت تمثل عائقًا لدى المستثمرين الصناعيين، وهما قانون إصدار رخصة التشغيل، وقانون الاستثمار.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين عانوا نقص طرح الأراضي الصناعية عليهم خلال الفترة من 2010 إلى 2017، والتي لم تشهد أي طروحات للأراضي الصناعية.
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