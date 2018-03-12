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سيــارات
الصناعة والتجارة تعلن رسميا زيادة نسب المكون المحلي للسيارات
الإثنين 12 مارس 2018 07:23 م
زير التجارة والصناعة يشهد توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" في مصر
أخر الأخبار
زير التجارة والصناعة يشهد توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" في مصر
قابيل : استثمارات المشروع تبلغ 4.2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأولى
قابيل: حجم الإنتاج السنوي يبلغ 15 ألف سيارة والمشروع نقلة كبيرة لقطاع السيارات في مصر
قابيل: مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا تحصل على رخصة تجميع السيارة "كيا"
أحمد نبيل وأحمد شوقى وشريف عيسى
أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تبنّي الوزارة استراتيجية تستهدف تشجيع السيارات الكهربية، وزيادة نسب المكون المحلى لصناعة السيارات المحلية، وإعادة النظر في المواصفات المعتمَدة للسيارات بهدف تقليل معدلات انبعاث العوادم، واستهلاك الوقود.
وأكد أن صناعة السيارات، خلال العام الحالي، ستشهد العديد من التغيرات الإيجابية بهدف تحويل مصر إلى مركز لتصدير السيارات بنسب مكون محلى مطابق للنسب العالمية، عبر الزيادة فى تلك النسب.
وكشف عن اتصال الوزارة بعدد من الشركات العالمية الرائدة فى مجال السيارات، بهدف التصنيع فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة.
ولفت إلى أنه في الفترة المقبلة ستشهد الصناعات المغذية طفرة مع زيادة مصانع السيارات نسب المكون المحلي، موضحًا أن نسب صادرات الصناعات المغذية بلغت العام الماضى 700 مليون دولار، والذى وصفه بالمتواضع.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد تجميع سيارات كيا في مصر قبل قليل.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة، شهد قابيل توقيع عقد تجميع السيارة "كيا" فى مصر بين الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وشركة كيا العالمية والذى يصل حجم استثماراته خلال السنوات الخمس القادمة إلى 4 مليارات و240 مليون جنيه
ووفق البيان، تبلغ استثمارات السنة الأولى 262 مليون جنيه،
وقع الاتفاق جايمز كيم رئيس كيا موتورز الشرق الأوسط وافريقيا والمهندس خالد نصير رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وبحضور يون يو شيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة .
وقال الوزير- فى سياق كلمته التى القاها عقب مراسم التوقيع- إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الحاصلة على رخصة تجميع سيارات كيا فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا
وأشار إلى أن حجم العمالة بالمصنع الجديد يصل الى 1000 عامل.
وفى هذا الإطار أكد قابيل حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلى وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي
ولفت إلى أن إنتاج السيارة كيا في مصر يمثل خطوة هامة وإضافة جديدة لصناعة السيارات ويسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية في مصر.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات تبلغ حوالى 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية كما يعمل حالياً في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالى 86 الف عامل
ولفت إلى أن مصر لديها تاريخ طويل في مجال صناعة السيارات يرجع لعام 1960 منذ تأسيس شركة النصر لصناعة السيارات والتي بلغ عدد العاملين بها حوالى 12 الف عامل حيث تمثل هذه الخبرات النواة لنمو هذه الصناعة خلال المرحلة الحالية .
وأضاف الوزير أن صناعةالسيارات في مصر يعمل بها حوالى 170 شركة منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها والتي تشمل سيارات الركوب ، الاتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل بالاضافة الى اكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات حيث تقوم هذه الشركات بالتوريد لشركات تجميع السيارات والتصدير للخارج .
وأوضح الوزير أن حجم السوق المحلى بلغ العام الماضي حوالى 100 الف سيارة 50% منها منتجة محليا، لافتا الي ان صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية بلغت العام الماضي 700 مليون دولار .
وتابع قابيل أن الوزارة تسعي خلال المرحلة القادمة لزيادة حجم السوق المحلى وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن آخر 3 شهور شهد سوق السيارات نموا بنسبة تراوحت بين 10 الى 15 % فى حجم مبيعات السيارات.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن العام الجارى سيشهد تغييرات ايجابية فى سوق السيارات المصرى تشمل زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات المنتجة فى مصر وكذا تعديل بعض المواصفات المتعلقة بخفض عوادم السيارات بما يسهم فى توفير الوقود هذا فضلا عن تشجيع المستهلكين على استخدام السيارات الكهربائية.
وزارة الصناعة والتجارة
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