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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 647 جنيها
الإثنين 12 مارس 2018 07:20 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب انخفاض بنحو 2 جنيها اليوم الاثنين فى نهاية التعاملات اليوميه ، نتيجة لتراجع الاوقية لمستوى 1318 دولارا أمريكيا.
وشهد عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل نحو 647 جنيها بدلا من 649 جنيها أمس طبقا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف
وسجل عيار 18 اليوم 554 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 739 جنيها مقابل 741 جنيها.
ووفق المصدر ذاته، انخفضت الأوقية لتسجل 1318 دولارا بدلا من 1324 دولاراً.
وتراجع الجنيه الذهب اليوم ليسجل 5177 جنيها مقابل 5185 جنيها أمس.
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