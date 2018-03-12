4.25 مليار استثمارات تجميع كيا محليا خلال 5 سنوات

أحمد نبيل وأحمد شوقي وشريف عيسى





كشف رجل الأعمال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، وكلاء سيارات كيا، عن ضخ استثمارات بقيمة تصل 4.25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتجميع طرازات العلامة الكورية محليًّا.





وقال نصير، فى كلمته بمناسبة توقيع عقد تجميع طرازات كيا بمصر، إنه تقرر ضح استثمارات بقيمة 260 مليون جنيه خلال العام الحالى، لتجميع طراز سورينتو، والمنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات Suv.





وأوضح أن العام المقبل سيشهد تجميع طراز جديد يتبع العلامة التجارية، على أن يتم البدء فى تجميع الطراز الثالث بحلول 2021، بهدف الوصول لطاقة إنتاجية 15 ألف سيارة سنويًّا.



