عمر صبور : هناك عوامل جذب لتصدير العقار

رضوى عبد الرازق ومحمود زكي









قال عمر صبور، رئيس مجلس إدارة المنتجعات الشرقية للتطوير السياحي، إن تصدير العقار في مصر بدأ منذ أكثر من 15 عامًا.





وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر سيتي سكيب مصر، أن عوامل الجذب لتصدير العقار في مصر موجودة بقوة.





وأوضح أن المناطق والمدن الجديدة يمكن أن تكون سوقًا واعدة في تصدير العقار.



