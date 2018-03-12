الغضبان يرصد 5 ملايين جنيه لاشتراك غير القادرين بشهادة أمان

بورسعيد- أمانى العزازى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مساهمة المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه بشهادة "أمان المصريين" التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كل فئات المجتمع، خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود.

وأوضح المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور عدد من وسائل الإعلام والقيادات التنفيذية والشعبية والنائب أحمد فرغلي، أن مبلغ 5 ملايين جنيه سيتم توفيره من صناديق المحافظة مثل صندوق الجهاز التنفيذي، وسيتم تخصيص المبلغ لغير القادرين على شراء الشهادة، على أن يتم تقسيط قيمة الشهادة لغير القادر على 25 شهرًا، أو تتحمل المحافظة قيمة الشهادة بناء على تقرير لجنة ثلاثية سيتم تشكيلها لغير القادرين نهائيًّا على شرائها أو تقسيطها وفي حاجة ماسّة إليها.