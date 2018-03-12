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استثمار
الغضبان يرصد 5 ملايين جنيه لاشتراك غير القادرين بشهادة أمان
الإثنين 12 مارس 2018 06:34 م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
أخر الأخبار
محافظ بورسعيد 3365
بورسعيد- أمانى العزازى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مساهمة المحافظة بمبلغ 5 مليون جنيه بشهادة "أمان المصريين" التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كل فئات المجتمع، خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود.
وأوضح المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور عدد من وسائل الإعلام والقيادات التنفيذية والشعبية والنائب أحمد فرغلي، أن مبلغ 5 ملايين جنيه سيتم توفيره من صناديق المحافظة مثل صندوق الجهاز التنفيذي، وسيتم تخصيص المبلغ لغير القادرين على شراء الشهادة، على أن يتم تقسيط قيمة الشهادة لغير القادر على 25 شهرًا، أو تتحمل المحافظة قيمة الشهادة بناء على تقرير لجنة ثلاثية سيتم تشكيلها لغير القادرين نهائيًّا على شرائها أو تقسيطها وفي حاجة ماسّة إليها.
ووجه محافظ بورسعيد الدعوة لأهل الخير بالمشاركة والتكفل بشراء شهادات أمان لغير القادرين، معلنًا عن تحمل أحد المصانع لشراء 100 شهادة لغير القادرين بالمنطقة المحيطة به.
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