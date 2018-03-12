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الإعلاميين تنعي الإذاعية الشابة شذى الجمال
الإثنين 12 مارس 2018 06:29 م
الراحلة شذى الجمال
أخر الأخبار
الراحلة شذى الجمال
رحاب صبحي
نعى نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى و مجلس النقابة، اليوم الاثنين، الإذاعية الشابة شذى الجمال التى وافتها المنية بعد صراع مع المرض
وقال الكنيسي: "فقدنا إعلامية شابة صاحبة صوت رقيق مميز منح مستمعى شبكة الشرق الأوسط التفاؤل و الأمل".
ودعا المولى عز وجل ان يرحمها و يُلهم اهلها و أسرة الإذاعة المصرية الصبر و السلوان.
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