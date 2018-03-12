17.58 جنيه أعلى سعر شراء للدولار بختام تعاملات الاثنين

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع ختام تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء في 7 بنوك هي الأهلي المتحد، والأهلي الكويتي، والمشرق، والبركة وأبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والإمارات دبي الوطني.





فيما سجل بنك مصر أقل سعر للشراء عند 17.54 جنيه.







