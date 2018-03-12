اجيبشيان اكسبيرينس: 250 مليار دولار مبيعات العقارات المصدرة حول العالم

سيتى سكيب

محمود زكي و رضوى عبد الرازق



قال محمد منتصر الرئيس التنفيذي لشركة اجيبشيان اكسبيرينس إن استثمارات الخاصة بتصدير العقار حول العالم يبلغ حوالي 2 تلريون دولار



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر سيتي سكيب مصر أن إجمالي مبيعات العقارات سنويا حول العالم تبلغ 250 مليار دولار



وأوضح أن العميل الإنجليزي أكثر عميل لشراء الوحدات خارج دولته.



وأشار إلى أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 100% من إحدى مشروعاتها للعملاء الأجانب.