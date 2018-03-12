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عقـــارات
سوما باي بمؤتمر سيتي سكيب مصر: السوق العقاري واعد
الإثنين 12 مارس 2018 05:58 م
أخر الأخبار
رضوى عبد الرازق ومحمود زكي
قال إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي سوما باي إن الشركة تقوم بتصدير العقار منذ أكثر من 15عام
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر سيتي سكيب مصر أن السوق العقاري سوق واعد.
وأشار إلى أن قبل2015 كانت الشركة تبيع اكثر من 80%من وحداتها الى الاجانب
واوضح أن العميل الاجنبي يقوم بشراء وحدات سكنية جاهزة وليست تحت الإنشاء بسبب عدم وجود ثقة لدى العميل الأجنبي.
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