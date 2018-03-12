خبراء ومسؤولون بسيتي سكيب يرسمون خارطة القطاع العقاري



المسؤولون الحكوميون و الخبراء يكشفون الستار عن مستقبل العقارات في مصر في الدورة السابعة لمؤتمر سيتي سكيب مصر





انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "سيتي سكيب مصر" ، حيث قدم الخبراء و الحكومة آخر المستجدات حول المشروعات الحكومية الكبرى والفرص والتحديات التى تواجه القطاع ، مؤكدين على أن قطاع العقارات يشهد تقدماً مستمراً على كافة الأصعدة.



وانعقد المؤتمر اليوم في فندق فورسيزونز النيل بلازا تمهيداً لإنطلاق المعرض أواخر الشهر الجارى بغرض تسليط الضوء على جهود مصر المستمرة لتحقيق أهدافها ومعالجة احتياجات القطاع الأكثر إلحاحاً.



من جانبه ، قال خالد عباس – نائب وزير الاسكان للشئون الفنية و المشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن التنمية لم تعد قاصرة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكن انتقلت لكافة المدن الجديدة في مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة في العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهي أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 لـ12%.



أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب العقارى المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد الآليات الهامة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح في المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة والتي تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعت الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية التي تقوم بها الحكومة.



وأكد أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار في هذا القطاع القوي



وأشار إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضي ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.



أوضح أن وزارة الإسكان تقوم باستمرار بدراسة كافة المتغيرات التي تواجهها السوق العقارية ومعرفة احتياجات المطورين وتوفيرها بهدف الاهتمام بتلك السوق القوية والدافعة للاقتصاد المحلي.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين و يختتم أعماله غدا تحت عنوان: دور الابتكار في تقييم و تسويق المنتجات العقارية.



يقول فتح الله فوزي ، أحد مؤسسي مجموعة مينا ، ورئيس مجلس الإدارة في مؤتمر هذا العام ، على الرغم من التحديات في السوق العام الماضي ، الإ أنه لا يزال هناك طلب كبير على العقارات.



و أضاف "إن الاستقرار في السوق وآثار القرارات الاقتصادية خلال العام الماضي سيؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمار العقاري، والمشاريع الجديدة، و زيادة الطلب، والزيادات المتوقعة في الأسعار في 2018" .



و من جانبه قام إيان ألبرت ، المدير الإقليمي شركة كوليرز إنترناشيونال للأبحاث والدراسات العقارية، بتقديم تحليل شامل للقطاع على مدار العام الماضي وسط حشد كبير من الحضور.

قال ألبرت: "النمو السكاني وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ، والاستثمارات و انخفاض معدل التضخم وتخفيض قيمة العملة يعزز الاستثمار العقاري في سوق العقارات بالقاهرة الكبرى.



أشار إلى أنه "بحلول نهاية عام 2018 ، من المتوقع أن يفتقر السوق السكني إلى نقص مقداره 320 ألف وحدة ، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022 ، وتتحول الوحدات إلى ما يقارب 52 ألف وحدة سنويًا ، في حين من المتوقع أن ينمو العرض بمقدار 20 ألف لكل وحدة سنوياً"



وبالنظر إلى الطلب من المصريين ، قال ألبرت: "إن الطلب الحالي في سوق العقارات المصري هو لمنتجات الحياة العصرية ، قائلاً " يبحث القاهرين عن الأحياء الآمنة مع مرافق التجزئة التجارية، فضلا عن مرافق التعليم والرعاية الصحية التي تكمل المكون السكني.



أكد أن القدرة على تحمل التكاليف هي مصدر قلق رئيسي حيث أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأصبحت المنافسة شديدة مشيراً إلى أن هناك تركيز في القطاع العقاري بمصر على قطاع الوحدات الادارية.



وفقا لألبرت فإنه على مدى السنوات الخمس الماضية ، فإن شارع التسعين في القاهرة الجديدة يرسخ نفسه بسرعة كمركز تجاري رئيسي أو قطاع تجاري في المدينة ، حيث أصبحت القاهرة الجديدة النقطة المركزية لمختلف مشاريع المكاتب الادارية والحدائق التجارية.



قال أن سوق المكاتب في القاهرة الكبرى لم يشهد نقصًا كبيرًا على مدار العقد الماضي ، في حين كانت هناك فجوة في السوق تبلغ 3 ملايين متر مربع في عام 2017 ، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الفجوة 4 ملايين متر مربع في عام 2022.



بينما تحدث الملفات الشخصية للمشتري والاتجاهات الحالية بين المستهلكين في السوق ، كشف عماد المسعودي رئيس ومؤسس عقار ماب عن مدى أهمية الموقع وأحجام الوحدات والأسعار التي لا تزال محركات رئيسية لمالكي المنازل والمستثمرين.

وسيتضمن المؤتمر الذي سيقام على مدار يومين العديد النقاشات بما في ذلك رؤية 2030 وكيفية مواجهة التحديات وتحقيق الرؤية ويتحدث عنها كلاً من تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية ،و أحمد المفتى، مدير الشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية؛ والمهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز بمصر ، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري و رئيس هيئة التخطيط العمراني.



والجديد هذا العام في المؤتمر هو تخصيص مائدة مستديرة على مدار اليومين لمناقشة الرهن العقاري والتنمية الصناعية وإدارة المرافق والقطاع التجاري والتجزئة.

ويعقد المؤتمر غداً جلسة نقاشية عن قطاع الضيافة بعنوان: دور العلامات التجارية الدولية للضيافة في خلق وجهة مميزة، ويتضمن جلسة حول معنويات الاستثمار الأجنبي: قياس اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية من قبل دينا جبران مديراً عاماً لأوليكس في مصر وخالد شاهين المدير الإقليمي للدخل.



وتختتم جلسات النقاش غداً تحت عنوان أهمية تنظيم نشاط تقييم العقارات لجذب المستثمرين الدوليين ، والتفكير في فهم دور التقييم العقاري في الاقتصاد الوطني ومنهجية الإشراف على أنشطة التقييم العقاري.



ويتضمن المؤتمر هذا العام، الذي ترعاه شركة كوهلر وشركة CS Global Partners و شركة كوليرز إنترناشيونال و ألتوس جروب و تحت رعاية موقع العقارات OLX ، مناقشات مائدة مستديرة حول التمويل العقاري، والتنمية الصناعية، وإدارة المرافق، وقطاع التجارة والتجزئة.

وينعقد المؤتمر وحفل جوائز سيتي سكيب مصر تمهيدا للمعرض الذي سيقام اخر هذا الشهر من 28 إلى 31 مارس في مكانه الجديد وهو مركز مصر الدولي للمعارض بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.



ويضم معرض سيتي سكيب مصر 2018 أكثر من 70 عارض وشركة على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، ومن المرجح أن يزداد عدد الشركات العارضة مع اقتراب وقت المعرض ، والراعى البلاتينى لمعرض سيتى سكيب هذا العام هو شركة بروجكتس للتطوير العقارى.





ويعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز ، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًا واستهلاكيًا سنويًا في شتى أنحاء العالم.

وانطلق معرض سيتي سكيب لأول مرة في عام 2002 في دبي ، ومنذ ذلك الحين، حقق هذا الاسم نموًا كبيرًا ليصبح أضخم حدث عقاري على مستوى العالم ويضم تحت مظلته مجموعة من الأحداث في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وتركي ، ومنذ انطلاقه، استقبل معرض سيتي سكيب أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة حول العالم.

المال- خاص