مباحثات بين شكري وجوك حول استقرار جوبا

سمر السيد



التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مع كول مايونج جوك وزير الدفاع بجنوب السودان خلال زيارته الحالية إلى جوبا، و تناول اللقاء تطورات مبادرة الحوار الوطني وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.



وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استمع خلال اللقاء الي تقييم للأوضاع الأمنية في جنوب السودان، فضلا عن الجهود الجارية للتسوية السياسية خاصة من خلال مبادرة الحوار الوطني، وتقييم وزير الدفاع للجهود المبذولة في هذا الصدد.



وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان وسلامه شعبه الشقيق، ومن ثم دعم كل جهد يستهدف تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان.

