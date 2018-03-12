EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مباحثات بين شكري وجوك حول استقرار جوبا
الإثنين 12 مارس 2018 05:35 م
مباحثات بين شكري وجوك حول استقرار جوبا
أخر الأخبار
مباحثات بين شكري وجوك حول استقرار جوبا
سمر السيد
التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين مع كول مايونج جوك وزير الدفاع بجنوب السودان خلال زيارته الحالية إلى جوبا، و تناول اللقاء تطورات مبادرة الحوار الوطني وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استمع خلال اللقاء الي تقييم للأوضاع الأمنية في جنوب السودان، فضلا عن الجهود الجارية للتسوية السياسية خاصة من خلال مبادرة الحوار الوطني، وتقييم وزير الدفاع للجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان وسلامه شعبه الشقيق، ومن ثم دعم كل جهد يستهدف تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا