مطار روسي يستقبل رحلات مصر للطيران بدءا من 18 مارس

مصر للطيران

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وضعت إدارة مطار "دوموديدوفو" في موسكو في جدول الحركة الجوية، بدء رحلات "مصر للطيران" بين موسكو والقاهرة اعتبارا من 18 مارس الجاري.



ووفق وكالة سبوتنيك، فإن الرحلات بين العاصمتين ستكون 3 مرات في الأسبوع، حسب المعطيات الموجودة على موقع المطار،





