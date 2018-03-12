EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني: الإقبال على تأمين العمالة يدل على نجاح توجهات السيسي
الإثنين 12 مارس 2018 03:24 م
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قال النائب مصطفى الكمار، إن الإقبال الكبير على شهادات تأمين العمالة الموسمية، يدل على نجاح توجه الرئيس السيسى، ورهانه على هذه الفئة المهمة والتى تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصرى.
وأضاف الكمار فى بيان اليوم، أن دخول هذا العدد الكبير من العمال الموسميين تحت المظلة التأمينية يساعد فى تنفيذ خطة الدولة بضم الاقتصاد غير الرسمى، ويحقق مبدأ الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتطبيقه، فضلا عن كونه يوفر الحماية لعدد كبير من العمال ضد مخاطر الإصابة فى العمل وغيرها من المخاطر التى يتعرضون لها بشكل يومى.
وأكد الكمار أن السيسى يهتم بالفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، لافتا إلى أن دعم الرئيس لمحدودى الدخل يظهر فى مثل هذه المواقف الحقيقية على الأرض.
وأوضح أن السيسى يهتم كثيرا بمحدودى الدخل والمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا، وهذا الاهتمام لا يقتصر على مجرد إعطاء العلاوات، وإنما امتد ليشمل كل العمالة الموسمية، والتى تم التعامل معها على مدار سنوات مفئة مهمشة.
واعتبر الكمار أن كون الشهادة تتراوح ما بين سن 18 حتى 59 سنة، أمر ممتاز حيث إنها ستضم مختلف الفئات المشاركة فى العمالة الموسمية، وتعطى الحق لكبار السن من العاملين فى التأمين على حياتهم، متوقعًا المزيد من الإقبال على هذه الشهادات حتى يتم ضم كل العمالة الموسمية تحت مظلة تأمينية واحدة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا