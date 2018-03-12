برلماني: الإقبال على تأمين العمالة يدل على نجاح توجهات السيسي

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قال النائب مصطفى الكمار، إن الإقبال الكبير على شهادات تأمين العمالة الموسمية، يدل على نجاح توجه الرئيس السيسى، ورهانه على هذه الفئة المهمة والتى تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصرى.



وأضاف الكمار فى بيان اليوم، أن دخول هذا العدد الكبير من العمال الموسميين تحت المظلة التأمينية يساعد فى تنفيذ خطة الدولة بضم الاقتصاد غير الرسمى، ويحقق مبدأ الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتطبيقه، فضلا عن كونه يوفر الحماية لعدد كبير من العمال ضد مخاطر الإصابة فى العمل وغيرها من المخاطر التى يتعرضون لها بشكل يومى.



وأكد الكمار أن السيسى يهتم بالفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، لافتا إلى أن دعم الرئيس لمحدودى الدخل يظهر فى مثل هذه المواقف الحقيقية على الأرض.



وأوضح أن السيسى يهتم كثيرا بمحدودى الدخل والمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا، وهذا الاهتمام لا يقتصر على مجرد إعطاء العلاوات، وإنما امتد ليشمل كل العمالة الموسمية، والتى تم التعامل معها على مدار سنوات مفئة مهمشة.



واعتبر الكمار أن كون الشهادة تتراوح ما بين سن 18 حتى 59 سنة، أمر ممتاز حيث إنها ستضم مختلف الفئات المشاركة فى العمالة الموسمية، وتعطى الحق لكبار السن من العاملين فى التأمين على حياتهم، متوقعًا المزيد من الإقبال على هذه الشهادات حتى يتم ضم كل العمالة الموسمية تحت مظلة تأمينية واحدة.