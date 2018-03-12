جولدن بيراميدز تطرح الشريحة الأولى من برنامج السندات بجزر الكايمان

جولدن بيراميدز

رجب عزالدين:



أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا عن طرح سندات الشريحة الأولى من برنامج سندات الإصدار الثالث خارج جمهورية مصر العربية بجزر الكايمان بقيمة 36.4 مليون دولار.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الطرح خاص بالبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية.



وأشارت الشركة إلى أن السندات إسمية وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير مقيدة بأي بورصة أوراق مالية وبقيمة اسمية 100 دولار تستحق الأداء بعد سداد كافة أقساط وفوائد الإصدار الثاني وبمعدل عائد سنوي 8%.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 8 مارس الجارى على الإصدار الثالث للسندات، بما يتراوح بين 200 مليون دولار كحد أدنى و750 مليون دولار كحد أقصى بنظام الشرائح، بواقع 17 شريحة، على أن يتم إصدار الأولى بقيمة 36.4 مليون دولار.



واختار الشركة فى وقت سابق البنك التجاري الدولي مصر نائبا للممثل القانوني لجماعة حملة السندات.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالي نحو 577.59 مليون دولار، موزعا على 577.59 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها دولار واحد للسهم.



تقع جزر كايمان ( CAYMAN ISLANDS ) غرب البحر الكاريبى وتبلغ مساحتها 260 كلم،وتخضع للحكم البريطاني منذ عام 1962 لكنها تتمتع بالحكم الذاتى، وتتبنى أنظمة قانونية مستقلة عن بريطانيا تتسم بالتساهل الشديد فيما يخص الاستثمار والضرائب،وتصنف بأنها من أكبر المراكز العالمية جذبا للاستثمار، وتطالب دول أوربا منذ سنوات هذه الجزر وغيرها من الملاذات الضريبية بتعديل أنظمتها القانونية تزامنا مع تزايد قضايا الفساد والتهرب الضريبى على مستوى العالم.