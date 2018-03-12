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سيـــاســة
رئيس الوزراء يتابع مع ضياء رشوان أنشطة هيئة الاستعلامات
الإثنين 12 مارس 2018 02:14 م
ضياء رشوان
أخر الأخبار
ضياء رشوان
المال- خاص
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لمتابعة أنشطة عمل الهيئة الفترة الحالية.
وفى مستهل اللقاء، عرض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عددا من الافكار التى تم التوصل اليها بهدف تطوير أسلوب عمل الهيئة وإعادة ترتيب البيت من الداخل، فضلاً عن دورها فى التواصل مع المؤسسات الصحفية الأجنبية لنقل الصورة الحقيقية عما يجرى فى مصر فى مختلف المجالات إلى العالم وتوفير مصدر معلومات موثوق منه.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء مراجعة الموقف الحالى لتواجد مكاتب الهيئة بالخارج، فضلا عن بعض المقترحات المتعلقة بموازنة الهيئة فى ضوء احتياجاتها للقيام بالدور المنوط بها.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء إستمرار الهيئة فى عملية تطوير الأداء بهدف زيادة التعريف بالإنجازات التى تم تحقيقها فى مختلف القطاعات خلال الفترة السابقة، مشيراً فى هذا السياق إلى أهمية التنسيق والتواصل مع مختلف المسئولين لمزيد من التوضيح حول الجهود المبذولة وخطط الدولة فى التنمية المستدامة.
شريف اسماعيل
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