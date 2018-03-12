مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعيين رؤساء ونواب الجامعات

مجلس الوزراء

المال ـخاص:



أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار جمهوري بتعيين محمود محمد محمد نعمة الله عميدًا لكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، الإضافة إلى صدور عدة قرارات من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين عدد (5) نواب لرؤساء الجامعات.



وشملت قرارات رئيس مجلس الوزراء تعيين د. الدسوقي إبراهيم صالح عيد – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.، و د. علي حسين عطا محمود – نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، ود. حسن عبد المنعم إبراهيم محمد – نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالاضافة إلى تعيين د. سعيد عبد الله لافي رفاعي – نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون الدراسات العليا والبحوث.، و د. فاطمة حسن محمد – نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث.