الجيزة للمقاولات تتقدم للرقابة المالية بمستندات زيادة رأس المال

البورصة 6

رجب عزالدين:



قالت هيئة الرقابة المالية اليوم الإثنين، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى وجارى فحصه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 5 مارس الجارى على زيادة راس المال المصدر من 203.3 مليون جنيه إلي 244 مليون جنيه بزيادة قدرها 40.6 مليون جنيه.



وتوزع الزيادة على 40.6 مليونه سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجانى لكل خمسة أسهم أصلية ممولة من أرباح العام والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 61.9 مليون جنيه فى 2017 مقابل أرباح بلغت 57.2 مليون جنيه فى 2016، ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 203.39 مليون جنيه، موزعا على 203.39 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.