رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز حقوق الإنسان

شريف إسماعيل صورة بعد رحلة العلاج

المال - خاص



استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.



وأكد رئيس الوزراء على الدور المهم الذى يقوم به المجلس في العمل على تنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بصورة أفضل، لافتاً إلى حرص الدولة الكبير على تعزيز وإعلاء قيمة حقوق الإنسان والتنسيق والتواصل المستمر مع المجلس ودراسة ما يصدره من توصيات.



من جانبه أشار فايق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة، فى مجال تحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، مضيفاً إلى قيام المجلس بإعداد تقارير دورية حول حالة حقوق الانسان في مصر في ضوء اضطلاعه بدوره في توضيح الحقائق بكل شفافية في إطار من التعاون مع مؤسسات الدولة.







