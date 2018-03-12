12 مليار جنيه مبيعات سكنية من خلال عقار ماب

عماد المسعودى

المسعودى: الإنترنت ساهم بنسبة كبيرة فى المبيعات



رضوى عبد الرازق - محمود زكى



قال عماد المسعودى المدير التنفيذى لموقع عقار ماب، إنه خلال عام 2017 زار الموقع أكثر من 12 مليون عميل تم من خلالها تنفيذ أكثر من ١٢ مليار جنيه مبيعات للوحدات السكنية.



وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر سيتي سكيب مصر، إن الموقع وفر احتياجات اكثر من ٢ مليون عميل من خلال عدد من المشروعات العقارية.



وأوضح أن هناك طلبا حقيقيا على العاصمة الإدارية الجديدة من العملاء.



ولفت إلى أن هناك توجيهات من الدولة نحو المشروعات العقارية شرق القاهرة من خلال طروحات الأراضى.



وقال المسعودى إن مبيعات الوحدات السكنية عبر شبكة الإنترنت أصبح وسيلة حقيقية فى عملية البيع.



وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر سيتى سكيب مصر، أن هناك حجم مبيعات كبيرة من خلال المواقع الإلكترونية.



ولفت إلى أن موقع عقار ماب للتسويق الالكتروني بدأ في مصر منذ أربع سنوات نفذنا خلالها بيع الوحدات العقارية بمختلف المجالات.



وأوضح أن هناك طلبا قويا على العقارات للعملاء بالخارج.