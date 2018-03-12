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طاقة
إيني تعتزم بيع 10% من حقل ظهر لمبادلة ديون بقيمة 934 مليون دولار
الإثنين 12 مارس 2018 12:31 م
شركة إيني
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شركة إيني
خالد بدر الدين:
أعلنت شركة إينى الإيطالية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى أنها تعتزم بيع 10% من امتياز شروق فى حقل ظهر المصرى لشركة مبادلة للبترول الإماراتية بحوالى 934 مليون دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن شركة إينى تملك حاليا حصة قدرها 60% من هذا الحقل الذى يعد أكبر اكتشاف فى البحر الأبيض المتوسط والذى يبلغ إنتاجه 400 مليون قدم مكعب يوميا، بينما تملك شركة روسنفت الروسية 30% وشركة BP البريطانية نسبة 10% من حقل ظهر.
وأكد كلوديو ديسكاليز، الرئيس التنفيذى لشركة إينى، أن صفقة البع الجديدة تمثل علامة أخرى على قوة جودة حقل ظهر الذى يتميز بحودة عالية من الدرجة العالمية.
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