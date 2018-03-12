وزير النقل: مشاركة 10 شركات عالمية لبناء خط سكك حديدية

هيئة السكك الحديدية

خالد بدر الدين



أعلن هشام عرفات وزير النقل اليوم الإثنين، خلال مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط 2018 فى دورته الثانية عشرة والمقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة تخطط لطرح مشروع خط سكك حديدية جديد عالى السرعة سيربط بين البحرين المتوسط والأحمر بمشاركة أكثر من 10 شركات عالمية مع ترسية العقد بحول النصف الثانى من هذا العام.



وأبلغ الوزير هشام عرفات وكالة رويترز: ”نعمل حاليا على المناقصة. نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر وسيبدأ العمل خلال العام الجارى وترسية المناقصة ربما فى منتصف يوليو القادم.“



لكن عرفات قال إن مشروع خط السكك الحديدية عالي السرعة ”لا تموله الصين“، ولم يذكر تفاصيل أخرى غير أن الخط المرتقب الجديد سيربط بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.



وتعمل مصر أيضا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة وذلك بتمويل صيني.



كانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.



وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد أعلنت في العام الماضى، أن شركتين حكوميتين صينيتين وقعتا اتفاقا بقيمة 1.24 مليار دولار مع مصر لبناء شبكة للقطار المكهرب حول القاهرة.