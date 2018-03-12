نائب وزير الإسكان: تعاقدنا مع ثلاث جامعات بالعلمين الجديدة

المهندس خالد عباس

رضوى عبد الرازق ومحمود زكي:



قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الوزارة تريد أن تجعل من مدينة العلمين الجديدة مدينة متكاملة، من خلال إنشاء جامعات ومستشفيات.



وأضاف خلال كلمته في مؤتمر سيتي سكيب مصر أن الوزارة تعاقدت مع ثلاث جامعات في المدينة، ومن المتوقع أن تعمل نهاية العام القادم، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد طرح 15 ألف فدان على القطاع الخاص.



وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع أفقي في مشروعاتها، من خلال تنفيذ أبراج مرتفعة ونستهدف تنفيذ 20 برجا في العاصمة الإدارية الجديدة.





ظاهرة العشوائيات حدثت نتيجة النقص في الوحدات السكنية





وقال عباس إن ظاهرة العشوائيات حدثت نتيجة النقص في الوحدات السكنية، مضيفا أن المطورين يسلمون 15 ألف وحدة سكنية فقط، وهو ما دفع الوزارة إلى إنشاء المليون وحدة سكنية.



وأضاف أن الوزارة تعمل على سد العجز السكني من خلال المشروعات السكنية التي تنفذها.