استقرار سعر الدولار لتعاملات الإثنين

هبة حامد:



استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء في 7 بنوك هي الأهلي المتحد، والأهلي الكويتي، والمشرق، والبركة وأبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والإمارات دبي الوطني.



فيما سجل بنك مصر أقل سعر للشراء عند 17.54 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي تراجع سعر الدولار قرشا ليسجل 17.55 جنيه.

