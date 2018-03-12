الرقابة المالية تعتمد وثيقة معاش تكميلي للمصرية الإماراتية

هيئة الرقابة المالية جديد

مروة عبد النبي:



اعتمدت هيئة الرقابة المالية قبل أيام وثيقة تأمين جماعى لشركة "المصرية الإماراتية" لتأمينات الحياة التكافلى "Metlico" وهى وثيقة ادخار واستثمار ومرتبطة بوحدات استثمارية المعروفة بالـ"Unit link".



قال صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب لـ"Metlico" إن هذه الوثيقة "معاش تكميلى" تغطى الأخطار الاساسية للوفاة والعجز الكلى والجزئى وخطر التقاعد للعميل من سن 18 إلى 59 وتسدد عند الوفاة أو الاستحقاق ويمكن تصفيتها جزئيا فى السنة الثانية من إبرامها.



وأشار إلى أن هذه الوثيقة تأمين معاش تكميلى يتم بموجبها دفع قسط محدد يتم استثماره، لافتا إلى أنه كلما طالت مدة الوثيقة كلما كان مبلغ التأمين كبيرا والقسط المدفوع بسيطا وغير مرهق لكاهل العميل باعتبار أن طول المدة سيمكن شركته من استثمار المبلغ لمدة طويلة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاهه.



وأضاف أن هذه النوعية من الوثائق تساعد العميل فى تقليص الفارق بين المعاش الحكومى ومستوى الدخل الذى كان يتقاضاه من عمله قبل بلوغ سن التقاعد بل وتمتد تلك الفكرة إلى ترك راتب شهرى لذويه فى حالة وفاته.



وأوضح أنه لايشترط أن يعمل العميل بالقطاعين العام أوالخاص لاحتمالية أن يكون من أصحاب الأعمال الحرة، مؤكدا أن مدة الوثيقة لابد ألا تقل عن 10 سنوات ويمكنها أن تصل إلى 25-35 سنة شريطة أن يكون متفقا عليه بين العميل وشركة التأمين.



وأشار عبد الفتاح إلى أن شركته تستعد لطرح منتجين تأمين حياة طويل الأجل خلال العام الجارى سيتم إرسالها إلى هيئة الرقابة المالية خلال أيام لاعتمادهم من إدارة المنتجات، لافتا إلى أن شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 48 مليون جنيه بنسبة نمو تقترب من 50% خلال العام الجارى.