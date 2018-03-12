إطلاق النسخة التجريبية لموقع راقب نائب الإلكترونى

الانتخابات البرلمانية

محمد رجب



أكد محمد بدر، مؤسس موقع «راقب نائب» الإلكترونى أنه تم تدشين الموقع بجهود ذاتية عبر مجموعة تضم 10 شباب منهم شادى عبدالكريم وأحمد بسيونى والإعلامية المعروفة نشوى الحوفى.



جاء ذلك بعد عامين كاملين استغرقهما التجهيز لإطلاق موقع على شبكة الإنترنت يهتم بنقل آراء ومقترحات أهالى الدوائر الانتخابية للنواب ممثليهم تحت قبة البرلمان.



وأضاف شادى عبدالكريم أنه تم إطلاق النسخة التجريبية من الموقع بواسطة حملة شعبية مستقلة بدأت عملها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عبر إنشاء صفحة متخصصة فى نقل نبض الشارع لنواب البرلمان ثم تطور الأمر لإنشاء وإطلاق موقع إلكترونى متكامل ومستقل يعمل على تنفيذ نفس أهداف الصفحة.



وأوضح عبدالكريم لـ«المال» أنه لا توجد أى تراخيص حتى الآن صدرت للموقع سواء من هيئة الاستثمار أو من جهاز تنظيم الاتصالات، فالجهتان يرجئان إصدار أى تراخيص أو تصاريح حتى صدور قانون تنظيم العمل بالإعلام الرقمى، ما اضطر القائمين إلى تأجيل الإطلاق الرسمى لموقع "راقب نائب" حتى صدور هذا القانون الذى يناقش حالياً فى البرلمان.



وعن الخدمات التى يقدمها موقع «راقب نائب» أكد محمد بدر، أنه يُعد همزة وصل بين أهالى الدوائر الانتخابية وممثليهم تحت قبة البرلمان عن طريق نقل الآراء والمقترحات للنواب وأيضا نقل أعمال ومجهودات النواب لممثليهم.



وأشار إلى أن الموقع يقوم أيضا بنشر وتحليل أخبار الأحزاب السياسية فى مصر والتعديلات والتشريعات الجديدة التى تتم تحت قبة البرلمان وتحليلها، مؤكدا أن الموقع تحليلى فى المقام الأول وليس خبريا، الأمر الذى يميزه عن الموقع الوحيد المهتم بمتابعة شؤون البرلمان.



من ناحية أخرى أكد بدر أن الخطة المستقبلية لعمل موقع «راقب نائب» الإلكترونى هى نشر وتحليل أخبار المحليات ونوابها التى لا تقل أهميتها عن نشر وتحليل أخبار البرلمان ونوابه.



وعن شكل التوثيق لفت إلى أن الموقع يوثق أخباره بالفيديو كلما أمكن ذلك إلا التوثيق وتقديم المعلومات يتم أحيانا عبر المراجعة الدقيقة لكل ما ينشر كتابةً من قبل القائمين على تشغيل الموقع بما فى ذلك آراء وشكاوى المواطنين قبل نشرها تجنباً للألفاظ البذيئة والإهانات الشخصية.