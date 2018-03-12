مصارى تبحث تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول

محمد ناجى مصارى

❏ استثمار 30 ملايين جنيه للوصول إلى 100 ألف منفذ وتطوير البنية التحتية

❏ إطلاق كارت شحن العدادات الذكية فى مارس

❏ مفاوضات مع جامعات خاصة ونواد رياضية

❏ طرح نظام تقسيط أسعار الماكينات لدعم صغار التجار



المال ـ خاص



تجرى شركة مصارى لحلول المدفوعات الإلكترونية مباحثات شبه نهائية مع شركات المحمول الثلاث «فودافون وأورنج واتصالات»؛ لإتاحة خدمات تحويل واستقبال الأموال عبر المحمول «cash in&out» عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية.



وقال محمد ناجى، رئيس مصارى، إن الخدمة تخضع حاليا للتجارب الفنية وفق ضوابط البنك المركزى المصرى وقواعد جهاز تنظيم الاتصالات لضمان طرحها بطريقة آمنة وموثوقة، موضحا أن موعد إتاحتها للجمهور يتوقف على المشغلين.



وأكد ناجى لـ«المال» أن المحفظة المالية عبر المحمول «mobile wallet» هى عبارة عن حساب بنكى مرتبط برقم الهاتف المحمول للعميل ويستخدمها فى سداد رسوم الخدمات والمرافق العامة وشراء احتياجاته، أو التوجه إلى أقرب منفذ وتحويل أى كمية من العملات الورقية إلى نقاط إلكترونية تضاف إليها.



وأضاف أن إحصائيات المركزى تشير إلى وجود من 8 إلى 10 ملايين محفظة تقريبا عبر المحمول، لافتا إلى أنه من الصعوبة قياس نسبة انتشار خدمات الشمول المالى بالمجتمع المصرى؛ لأنها مازالت حديثة العهد وفى طور النمو.



وكشف عن تخصيص الشركة استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه خلال 2018 للوصول إلى 100 ألف منفذ بنهاية العام الحالى، مقارنة بـ 55 ألف خلال 2017، و60 ألفا بالوقت الحالى، ومثلها لتعزيز خدمات الدعم الفنى وتطوير شبكة بينتها التحتية.



وقدر عدد العمليات المنفذة على شبكة الشركة بـ30 مليونا شهريا بواقع 1.1 إلى 1.2 مليون عملية يوميا تخطط لزيادتها من 1.8 إلى 1.850 بنهاية العام.



وأشار إلى استعداد الشركة لإطلاق كارت شحن عدادات الكهرباء الذكية خلال مارس الجارى، بالتنسيق مع آى فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بناء على توجيهات الشركة القابضة للكهرباء، ومن المقرر أن تكون البداية فى مدن القاهرة والجيزة كمرحلة أولى.



يذكر أن الحكومة أطلقت رسميا خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيا وشحن كروت العدادات الذكية يوم 11 فبراير الماضى فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال عمل الربط الفنى والتقنى مع جميع شركات الكهرباء (9 شركات) العاملة فى السوق، وهى: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، شمال الدلتا، جنوب الدلتا، القناة، مصر العليا، مصر الوسطى، على أن يتم تقديم الخدمة فى منافذ الهيئة القومية للبريد، و7شركات حلول الدفع الإلكترونى، وهى «مصارى وأمان وممكن وسداد وتمام وخالص وBee».



ولفت إلى أنه سيتم تفعيل خدمة تحصيل فواتير عملاء شركة «بترويد» للخدمات البترولية إلكترونيا عبر شبكة مصارى خلال أسابيع بعد إتمام عملية الربط الفنى، كما تعاقدت أيضا الشركة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية للغرض ذاته وتتفاوض مع الشركات الأخرى.



وأضاف أن مصارى تقدم لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول « we » المملوكة للشركة المصرية للاتصالات خدمات الشحن باستخدام الكروت الورقية، إضافة إلى الشحن على الطاير وتحصيل مصروفات طلاب الجامعات الحكومية، وتبحث أيضا الأمر ذاته مع جامعتين خاصتين، كما تجرى الشركة مباحثات مع النوادى الرياضية لجمع اشتراكات أعضائها، ومراكز تعليمية فى مدن القاهرة والدلتا لدفع مستحقات الحصص الدراسية عبر شبكتها.



وتطرق إلى أن الشركة تسعى لتقديم 150 خدمة متنوعة قبل أواخر 2018، ويعمل بالقطاع التقنى لديها 40 مبرمجا مقابل 27 خلال العام الماضى، موضحا أن شركته حققت نموا خلال 2017 بنسبة بلغت %100 إذ شهد العام الماضى حراكا إيجابيا على مستوى خطط التحول الرقمى منها إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية بقرار من رئيس الجمهورية من أجل نشر خدمات الشمول المالى وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية.



إضافة إلى انعقاد مؤتمر عالمى فى سبتمبر عن وسائل الدفع الإلكترونى فى شرم الشيخ تحت رعاية البنك المركزى، وبمشاركة ممثلين من البنك الدولى وجهات دولية أخرى مما دفع أكثر من جهة حكومية للتعاون مع قطاع المدفوعات.



والمعروف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا فى فبراير 2017 بإنشاء مجلس قومى للمدفوعات برئاسته، وعضوية رئيس مجلس الوزارء، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزارء الدفاع، والإنتاج الحربى، والتخطيط، والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، إلى جانب رؤساء جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزى المختص بنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك، يصدر قرار بتعيينه لمدة عامين، من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ومستشارًا قانونيًا، ومقرر للأعمال يحدده المجلس.



ويختص المجلس بتطوير نظم الدفع القومية، وتحقيق الشمول المالى، وخفض استخدام البنكنوت خارج القطاع المصرفى، وحماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع، وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.



ونوه ناجى عن قيام الشركة بإطلاق برنامج خلال العام الماضى، لدعم صغار التجار فى المدن والقرى والنجوع يسمح بتقسيط سعر ماكينة الدفع، والذى يدور بين 3 و4 آلاف جنيه على 4 إلى 6 شهور بلا فائدة، ورأى أن الدولة تدرس منذ فترة طويلة ميكنة الرواتب الحكومية للعاملين بهيئاتها ووزاراتها والشركة مستعدة فنيا للبدء فى تنفيذ المشروع.



وذكر أن الشركة تبحث التوسع فى بلدان مجاورة خلال 3 سنوات على الأكثر، معتبرا أن سوق الدفع الإلكترونى يواجه تحديات منها تكلفة شراء المعدات وصغر رؤوس الأموال العاملة للمنافذ.