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عقـــارات
عباس: الإسكان تجهز خطة لطروحات الأراضي كل 6 أشهر
الإثنين 12 مارس 2018 10:57 ص
أخر الأخبار
رضوى عبد الرازق:
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إن الوزراة تعمل حاليا على إعداد خطة لطروحات الأراضى سيتم الإعلان عنها كل 6 أشهر لإتاحة فرص للمطورين للتعرف على الأراضى المزمع طرحها وإعداد الخطط الاستثمارية.
وأضاف عباس خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب 2018، أن آلية طرح الأراضى بنظام الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص أثبتت نجاحها فى ظل إقبال المطورين والشركات الكبرى عليها، وجار حاليا تقييم العروض المالية المقدمة من الشركات فى الطرح الثانى ويتم الإعلان عن النتائج نهاية الشهر الجارى.
وأوضح أنه سيتم قريبا الإعلان عن الطرح الثالث لأراضى الشراكة، لافتا إلى أن القطاع استطاع التغلب على التحديات التى واجهته فى السنوات الماضية وحقق أعلى معدلات نمو فى السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الوزراة تسير نحو تحقيق خطة التنمية العمرانية 2052 بزيادة الرقعة المعمورة، حيث تم إنشاء العديد من مدن المجتمعات الجديدة فى الآونة الأخيرة لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمحتملة.
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