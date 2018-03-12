جيت وركس تتعاقد على تأمين شبكة معلومات مركز المؤتمرات الجديد

محمد هارو رئيس شركة جيت وركس

❏ %35 نموا سنويا فى حجم الأعمال.. وخدمة 1500 عميل أبرزهم آى فاينانس والكاف

❏ تشفير بيانات شركة شحن مصرية 4 أيام بسبب برامج «الفدية الخبيثة»

❏ أمريكا تصدر تقارير دورية عن نوعية التهديدات

❏ افتتاح مكتب بدبى خلال 3 إلى 5 سنوات.. وخطة لزيادة رأس المال عبر الطرح بالبورصة

❏ تمثيل 4 علامات أوروبية وتايوانية وتركية.. وتوقيع اتفاقية مع «المصرية للاتصالات»

❏ دور «سيرت» فى توعية المؤسسات الحكومية بالمخاطر جيد لكنه غير كاف



محمود جمال



تعاقدت شركة جيت وركس «GATE WORX» على تأمين شبكة البنية المعلوماتية الخاصة بمركز المؤتمرات الجديد فى منطقة التجمع الخامس باستخدام حلول سوفوس الإنجليزية.



قال محمد هارون، المدير التنفيذى، إن الشركة تأسست عام 2005 وتعمل فى مجال حلول تأمين شبكات الاتصالات وتخدم أكثر من 1500 عميل محليا وإفريقيا من دول ليبيا والسودان وتوجو ومازيمبى، إذ تعتبر همزة الوصل بين الموردين من الشركات العالمية وعملائها من المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية والجهات السيادية، وتوفر أيضا خدمات ما بعد البيع وتدريب معتمد على حلولها.



وأوضح هارون لـ «المال» أن شركته تمتلك فرعين أحدهما بالإسكندرية، والآخر فى القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، ومن أبرز عملائها وزارة الصحة، وشركة «أى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ومؤسسة أخبار اليوم والاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف» إلى جانب توقيعها مؤخرا اتفاقية إطارية مع المصرية للاتصالات لتقديم حلول أمنية لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we» من المؤسسات والشركات.



وتعد الشركة موزعا لـ4 علامات تجارية كبرى هى «سوفوس» الإنجليزية، و«إيسيت» السلوفاكية، و«زد كوم» التايوانية، والتى تم التعاقد معها مؤخرا، وجار توثيق الاتفاق بين الطرفين وتعمل بمجال خدمات الواى فاى فى المناطق العامة، ولديها أيضا حلول متخصصة للمشغلين، وأخيرا «لوجو» التركية وتتخصص فى حلول برامج إدارة الأعمال «ERP».



وكشف عن اعتزام الشركة افتتاح مكتب لها فى الإمارات (دبى) خلال 3 إلى 5 سنوات كنقطة محورية للتوسع فى أسواق منطقة الشرق الأوسط ومصر، لافتا إلى أن حلول سوفوس تجد انتشارا واسعا بين المستخدمين، خاصة أنها تمتلك أكثر من 14 منتجا مختلف بداية من تأمين الشبكات وأجهزة الهواتف المحمولة، وصولا إلى زيادة الوعى التأمينى للأفراد داخل المؤسسة نفسها.



وأكد أن جيت وركس تقدم خدماتها عبر 80 موزعا تستهدف زيادتهم إلى أكثر من 120 بنهاية 2018، كاشفا عن خطة جيت وركس زيادة رأسمالها خلال عامين عبر طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، كإحدى البدائل التمويلية المتاحة.



وأشار إلى اعتزام الشركة إطلاق حملة ترويجية لنشر حلول سوفوس داخل القطاعات الاقتصادية المختلفه خلال شهرين، وعقد مؤتمر بالغردقة فى أبريل المقبل لتسليط الضوء على حلول تأمين الشبكات اللاسلكية لقطاع الفنادق.



وأشاد بالدور الذى يلعبه المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية «سيرت» التابع لوزارة الاتصالات فى زيادة وعى المؤسسات الحكومية بالمخاطر المعلوماتية إلا أنه غير كاف إذ لم يفصح عن أسماء الشركات المخترقة أمنيا بسبب برامج فيروس الفدية الخبيثة.



وتابع أن إحدى شركات الشحن المصرية تعرضت لهجمات الفدية، ما أدى إلى تشفير بياناتها لمدة 4 أيام متتالية وأثر بالسلب على أداء عملها، مستشهدا بالتجربة الأمريكية، والتى تصدر تقارير دورية عن مستوى خطورة التهديدات التى تعرضت لها مؤسسات القطاعين الحكومى والخاص.



يذكر أن هجمات إلكترونية ضربت دول العالم بداية من مايو 2017 أخطرها برامج الفدية الخبيثة، ومنها فيروسات بيتا ووانا كراى، واللتان تعملان على استغلال الثغرات الفنية الموجودة في أنظمة تشغيل أجهزة الحاسبات للوصول إلى الملفات المخزنة في ذاكرة الأجهزة، مما يؤدي إلى مسحها مؤقتا إلى حين دفع فدية مالية مقابل استرجاعها.



وكان رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب أصدر قرارا فى ديسمبر ٢٠١٤ بتشكيل المجلس الأعلي للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين من عده وزارات اخري وممثلين عن جهات سيادية منها المخابرات العامة؛ لوضع الاستراتيجية الخاصة بحماية البنى التحتية معلوماتيا ضد التهديدات والمخاطر الإلكترونية.



واستطرد: مازال يوجد مسئولى شركات لا يدركون طبيعة المخاطر المعلوماتية المحيطة بعملهم، خاصة أولئك أصحاب الشركات صغيرة الحجم التى يعمل بها أقل من 25 موظفا لذلك يجب توعيتهم بالتزامن مع سن القوانين والتشريعات اللازمة.



وأكد أن الإحصائيات العالمية الصادرة عن العام الماضى، تؤكد أن %40 من المعلومات التى تم الإفصاح عنها أو تعرضت لاختراق تخص أفراد وتتعلق ببيانات مالية، لافتا إلى أن القوانين الأوروبية تلزم حاليا الشركات العالمية ومنها فيس بوك باستخدام بيانات المشتركين مرة واحدة فقط وعدم استخدامها أو مشاركتها مرة أخرى.



وعلى صعيد تغير أشكال التهديدات، رأى هارون أن المخاطر لا تنتهى مع تزايد استخدام الأفراد للشبكة العنكبوتية، إذ يصل عدد مستخدمى الإنترنت عالميا إلى 3.5 مليار مستخدم يمثلون نصف عدد سكان الكرة الأرضية تقريبا، وأصبحت برامج الرانسموير (الفدية) تقدم كخدمة مقابل عمولة قد تصل إلى 100 دولار وسط مجتمع مغلق من الهاكرز يعرف بـ«dark web».



ورأى أن التوقيع الإلكترونى ليس أداة مثالية لتأمين المعلومات، ولكن يوجد أساليب أخرى متقدمة منها تغذية أجهزة الحاسبات بنوعية المخاطر تحت مسمى «learning machine»، خاصة أن حكومات دول أصبحت تتبنى التهديدات ومنها روسيا والصين، وهجمات أخرى تستهدف ضرب البنية التحتية للمرافق العامة لمدن بأكملها مثل انهيار شبكة الكهرباء فى أوكرانيا خلال عام 2016.



وتابع أن برامج مكافحة الفيروسات المعروفة «antivirus» غير قادرة على حذف فيروس الفدية؛ لأنه يقوم بتشفير جميع البيانات، لذلك كان أخطر أنواع الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضى، مؤكدا صعوبة تقدير حجم سوق أنظمة أمن المعلومات عالميا، إلا أن المؤشرات تظهر تخصيص شركات التكنولوجيا جزءا كبيرا من ميزانيتها لتأمين بياناتها.



ومن المعروف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مركز المؤتمرات الجديد فى أكتوبر 2017 على مساحة 900 متر مربع، وبها قاعتان، على مساحة 900 متر، مزودة بأحدث وسائل الاتصالات، كما تحوى علي 3 قاعات للطعام وجراجًا يستوعب 1000 سيارة وغرفة تحكم إلكترونى.



ويضم المركز أيضا قاعة رئيسية تسع لـ1670 فردًا، وقاعات فردية مزودة بخدمات الترجمة وسينما 3D، ومسرح لتقديم العروض الفنية مزود بأحدث أجهزة الإضاءة والعرض وإمكانية تغيير الديكورات، كما يرتبط المركز بكابل مباشر مع التليفزيون المصرى لنقل الفعاليات المهمة والمؤتمرات، كذلك هناك ربطًا بين المركز ومدينة الإنتاج الإعلامى.