شركات المقاولات تترقب آلية التأمين على العمالة المؤقتة

حسن عبد العزيز

❏ حسن عبدالعزيز: الاتحاد بذل جهودا لحل مشكلة تلك الفئة

❏ أشرف عبدالحكم: توفيق أوضاعها يدفع قطاع التشييد للأمام

❏ داكر عبداللاه: رقم تأمينى ثابت لكل عامل يحل الكثير من مشكلات القطاع



بدور إبراهيم ـ رضوى عبدالرازق



أكدت شركات المقاولات رغبتها الجادة فى حفظ حقوق العمالة المؤقتة والموسمية، ضمن اهتمامها بحل المشكلات المزمنة فى السوق، وإتاحة فرص لتنفيذ المشروعات الكبرى بأعلى جودة وفى أقل فترة زمنية، وتحقيق أبعاد اجتماعية كبرى، وكذلك تأهيل السوق أمام الشركات نحو التوسع بالداخل والخارج، مشددة على أهمية وجود آلية محددة للتأمين، وكذلك إنشاء رقم تأمينى، أو بطاقة عمالية لكل فرد.



يستحوذ ملف التأمين على اهتمامات العاملين بقطاع التشييد والبناء، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخراً، بحل مشكلات التأمين على تلك الفئة، والتى تعتمد عليها شريحة كبيرة من الشركات والقطاع، وتمثل النسبة الأكبر من العمالة.



من جانبه أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن ملف التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، يعد أحد أهم متطلبات الفترة الحالية، فى ظل معاناة تلك الفئة منذ سنوات طويلة، من إهدار حقوقها، رغم كونها تمثل نسبة كبيرة من إجمالى حجم عمالة قطاع المقاولات، وقد يصل عددها إلى حوالى 5 ملايين عامل.



ولفت إلى أن الاتحاد بذل جهودا منذ سنوات لحل مشكلة تلك الفئة، والحفاظ على حقوقها، ضد أخطار المرض والعجز، وغيرها، كما قام بالتنسيق مع العديد من الوزارت، مثل التضامن الاجتماعى، وهيئة التأمينات الاجتماعية، فى وقت سابق، لوضع ألية للتأمين عليها، مشيراً إلى أن شركات المقاولات تؤمن على تلك العمالة، وتلتزم بسداد رسوم لهذا الغرض فى عقودها، وقد عانت الشركات من الازوداجية فى السنوات الماضية، حيث تلتزم بسداد الرسوم لأكثر من جهة، بما أسهم فى تحميلها أعباء، ورغم ذلك لم تستفد الشريحة المستهدفة.



وأشار إلى أن الاتحاد يدرس أليه للتأمين، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، بحيث يتم إلزام الشركات الكبرى بتحمل الجزء الأكبر من الأقساط، وذلك فى إطار مراعاة ظروف الشركات الصغرى، والتحديات التى تواجهها.



وأشار إلى أن عمال التشييد والبناء يتعرضون لصعوبات بسبب عدم إدماجهم تحت مظلة التأمينات، وليس لهم تأمين صحى، وبالتالى يتركون مهنتهم ليلتحقوا بعمل أخر، سعيا وراء الأمان.



وأكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك"، على أن توفيق أوضاع العمالة المؤقتة والموسمية، والحفاظ على حقوقها، يسهم فى دفع قطاع التشييد، وحل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها تلك الشريحة، مؤكدا أهمية ايجاد ضمانات مثل الدخل الثابت، والمورد المالى، حال التعرض للإصابات، أو غيرها من الحوادث.



وشدد على ضرورة تحرك الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، لحل مشكلة العمالة اليومية والموسمية، بهدف علاج سلبيات السوق، وتأهيله للمشروعات الكبرى، وحركة التنمية والتعمير، خلال المرحلة المقبلة.



وأكد ضرورة البدء فى حصر تلك العمالة، ووضع أليات للتأمين عليها بصورة تحفظ حقوقها، وتناسب الشركات، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والتعمير يشهد طفرة كبرى، تتطلب حل مشكلاته المزمنة، لتحقيق المعدلات المستهدفة، والإسراع بتنفيذ المشروعات المطروحة.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة، تتطلب النظر فى أليات تصدير أعمال المقاولات، باستغلال الكفاءات، والإمكانيات والخبرات الفنية بشركات المقاولات، ومن ذلك حل مشكلات العمالة الموسمية.



وأكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية وضوح الرؤى بشان آليات التأمين على العمالة المؤقتة، مشيرا إلى متنقلة من شركة لأخرى، وإصدار رقم تأمينى ثابت لكل عامل، يحل العديد من المشكلات.



وأشار إلى أن شركات المقاولات الجادة والوطنية، لا تمانع فى التأمين على العمالة اليومية والموسمية، ودفع جميع مستحقاتها وحقوقها، خاصة أنها تمثل قطاعا كبيرا من حجم العمالة بالقطاع العقارى.



ولفت إلى أن الشركات تلتزم عادة بالتأمين على نشاط المقاولات، لتغطية مختلف احتياجات المشروع، ومنها أجور العمال، بغرض تلافى المخاطر المحتملة، كما تقوم بعمل وثائق تأمين تغطى 115% من إجمالى قيمة المقاولة، لتغطية المخاطر المحتملة، مثل السرقة والحريق والسطو، والأخطار التى تهدد العمالة، مشيراً إلى أن وضع إطار موحد للتأمين على العمالة، يسهم فى حل مشكلات فئة العمالة الموسمية، وتقليل الأعباء المالية التى تعانى منها شركات المقاولات الجادة.



وأضاف أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، بذل جهودا كبرى خلال السنوات الماضية، لوضع آلية للتأمين عليها، والحفاظ على حقوقها.



وأشاد بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تأمين حقوق تلك العمالة، وتوفير ضمانات لها، عبر وثيقة أمان، مشيراً إلى أن تلك الفئة عانت سنوات طويلة من تجاهل الحكومات، والقيادات السياسية لها.



وشدد المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمقاولات على أهمية وجود ألية، وقنوات شرعية للتأمين على العمالة المؤقتة، وحصرها، موضحا أن قانون الاتحاد المصرى لمقاولى البناء، لا يشمل مقاولى المصنعيات والتوريدات، وهم من يعتمدون على قطاع عريض من العمالة المؤقتة والمؤسمية، ولذلك يجب تأسيس اتحاد لهؤلاء المقاولين، أو تعديل القانون الخاص بالاتحاد ليشمل لتلك الفئة.



ولفت إلى ضرورة استغلال مراكز التدريب المنتشرة بمختلف ربوع الجمهورية، لتدريب العمالة، ووضع لجان فنية متخصصة لعمل الاختبارات، وتحديد الإمكانيات، على أن يتم إصدار بطاقة عمالية لكل عامل، تضمن حقوقه وواجباته.



وأضاف أن شركات المقاولات وفقا للقانون 74 لسنة 1988، تقوم بسداد تأمينات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وبنسب أكبر من المفترض سدادها، لكن عدم وجود قنوات شرعية تنظم حقوق تلك الفئة يقلل فرصة حصولها عليها.



ولفت إلى أن إنشاء اتحاد لمقاولى المصنعيات، يسهم فى خلق قاعدة من الشركات الجديدة، التى تسهم بدورها فى توظيف العديد من العمالة، وسداد التزاماتها تجاه الدولة، مثل الضرائب.