البورصة تبدأ جنى الأرباح والرئيسى مرشح للهبوط

البورصة المصرية

المال ـ خاص



رجح خبراء التحليل الفنى، دخول مؤشرات البورصة فى موجة تصحيحية، بعد رحلة صعود قوية على مدار الأسبوع المنصرم، ما يدفع المؤشر الرئيسى EGX30 للتراجع لقرب مستويات 16000 – 16100 نقطة، وتهبط الحركة التصحيحة بمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة، قرب 885- 870 نقطة.



أنهيEGX30 تعاملات الأحد، على تراجع بنسبة %0.49 مسجلا مستوى 16391 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة %0.05، ليغلق عند 894 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا %1.16، ليسجل 2217 نقطة.



أرجع المحللون هبوط السوق إلى عمليات جنى أرباح، خاصة على أسهم الشرقية للدخان، والتجارى الدولى، وأبوقير للأسمدة، فضلا عن اقتراب المؤشرات من مستويات مقاومة قوية عند 16500 نقطة فى EGX30، و900 نقطة فى EGX70.



بلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى 3.4 مليار جنيه ليسجل 954.5 مليار جنيه، مقابل 957.9 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن الضغوط البيعية القوية على سهم الشرقية للدخان بصفة خاصة، وسهمى التجارى الدولى، وأبو قير للأسمدة ساهم بشكل كبير فى الإغلاق السلبى لمؤشر EGX30 خلال تداولات جلسة الأسبوع الافتتاحية، تزامنًا مع ارتفاع نسبى فى أحجام التداولات.



أضاف جمال الدين، أن EGX30، يواجه منطقة قوية جدا فيما بين 16500 إلى 16800 نقطة، التى من المتوقع أن تعوق صعوده وتدفع به لموجة تصحيحة، مرجحا تراجع المؤشر لقرب مستوى 16000 نقطة على الأجل القصير.



من جانبها أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة برايمر لتداول الأوراق المالية، إلى أن EGX30 فقد خلال تعاملات الأحد 80 نقطة، فى إطار بعض عمليات جنى الأرباح الطبيعية، بعد صعود قوى تجاوز ألف نقطة، شهده المؤشر على مدار تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا مستوى قياسى جديد 16493نقطة.



أضافت أن تعاملات الأحد شهدت استمرار بعض الأسهم فى تسجيل مستويات جديدة، منها سهم السويدى للكابلات، وهيرميس، وطلعت مصطفى، فيما تعرض العديد من الأسهم القيادية لعمليات جنى للأرباح، لا سيما سهم البنك التجارى الدولى، بعد الصعود القوى للسهم خلال الأسبوع الماضى، ليرتفع أقوى من مستوى 77 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.



قالت إن EGX30 لا يزال يستهدف المزيد من التحرك الإيجابى على الأجل القصير، فى اتجاه مستهدفاته لمستويات المقاومة 17000-17500 نقطة، إلا أنها نصحت بضرورة رفع مستويات حماية الأرباح تدريجيا، لكل سهم، نظرا إلى الارتفاع الحاد لمؤشرات حركه تذبذب الأسعار، ما يتبعه بعض التهدئة كعمليات جنى للأرباح المؤقتة، ليقترب من مستويات الدعم 16300- 16100 نقطة.



على صعيد EGX70 لفتت إلى أن تحركات المؤشر اتجهت صوب الارتفاع بداية تعاملات الأحد، حتى بلغ مستهدفه عند مستوى 898 - 900 نقطة ليواجه عنده بعض الضغوط البيعية، التى دفعته لخسارة جميع مكاسبه، والإغلاق عند مستوى 894 نقطة.



توقعت استمرار الضغوط البيعية على EGX70، فى إطار عمليات جنى الأرباح تحمل فلاصا مؤقتة لإعادة بناء مراكز جديدة، عند الانخفاضات قرب مستويات الدعم 885 - 870 نقطة.