وزيرة الاستثمار: إطلاق سجل الضمانات المنقولة يحقق الشمول المالى

وزيرة الاستثمار سحر نصر 1

نصر: قروض «SMEs» تتضاعف بعد العمل به.. وعمران: مصر أول دولة

عربية تضع قانونا له

كفافى: أنهينا السجل خلال 6 أشهر و230 مليون جنيه حصيلة عمليات أول يوم



أحمد الدسوقى ــ منى عبدالبارى



قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن بدء العمل رسميًا بالسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة سيحقق مبادرة الشمول المالى، مضيفة أن قطاع المشروعات الصغيرة سيكون المستفيد الأكبر من الآلية لأنها ستسهل من عملية الحصول على تمويل بنكى.



جاء ذلك خلال كلمتها بحفل إعلان بدء التشغيل الفعلى للسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، الذى نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها بالقرية الزكية.



وتوقعت الوزيرة مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ذلك سيساهم فى تحسين ترتيب مصر بتقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولى.



وتابعت: «طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد استراتيجية شاملة للشمول المالى، لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية وستنتهى منها قريباً»، مؤكدة أن سجل الضمانات المنقولة تتمثل فى الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التى يتم إشهارها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.



يأتى ضمن الإصلاح المؤسسى الذى يتضمنه الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ولا يقتصر فقط على البيئة التشريعية والقانونية.



فى سياق متصل، قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة، كما سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو.



ولفت إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون، بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.



وأشار إلى أن توفير التمويل من خلال نظام الضمانات المنقولات من الممكن أن يتم عبر التسجيل فى السجل الإلكترونى، ما يقلل من تكلفة الحصول على التمويل، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم فى %70 من حجم الناتج القومى.



وأضاف أن سجل الضمانات المنقولة يوفر فرصة الحصول على تمويلات فى ثلاث جوانب تتضمن المنقولات المادية وهى معدات وآلات الإنتاج، والمعنوية الممثلة فى الابتكارات وحقوق الملكية، والمنقولات المستقبلية الممثلة فى عمليات الاستيراد، وناتج عمليات الإنتاج والمحاصيل الزراعية.



فى السياق ذاته، لفت عمران إلى إعداد الهيئة بالتعاون مع وزارة الاستثمار إستراتيجية قومية تستهدف إطلاق حزمة منتجات تمويلية، علما بأنه سيتم إجراء حوار مجتمعى عليها لتفادى أى أخطاء عند التنفيذ بهدف تفعيل دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى تحقيق الشمول المالى.



كما استعرض عمران خلال كملته بالحفل بعض مؤشرات التمويل متناهى الصغر التى بلغت قيمته 10 مليارات جنيه، منها ٧.٢ مليار من الجمعيات والشركات، وبلغ عدد المستفيدين منها ٢.٢ مليون مواطن، %70 منهم سيدات، و40 % من التمويل ذهب إلى محافظات الصعيد.



ولفت إلى أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، تتضمن بجانب السجل قانون سوق المال - وافق البرلمان على تعديلاته الشهر الماضى - بجانب قانون التأجير التمويلى والتخصيم - جار مناقشته حاليا- الذى سيسمح للجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر أن تمنح تأجير تمويلى متناهى الصغر، ما يرفع التمويلات الممنوحة للقطاعات المختلفة بالدولة خاصة الفئات المهمشة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح عمران أن الهيئة تساهم فى توفير حزمة من الأدوات المالية غير المصرفية، عبر سوق المال، والتأمين على الأفراد، والأصول، خاصة المملوكة للدولة.



كما لفت إلى مستهدفات الهيئة دمج %50 من الشعب المصرى ضمن منظومة التأمين وإدارة المخاطر من بينهم 23 مليون طالب، لافتا إلى أنه تم فى هذا الإطار إصدار شهادة أمان للتأمين على غير المنتظمة.



فيما قال محمد كفافى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-score، إن السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة نفذ عمليات بقيمة 230 مليون جنيه فى أول يوم عمل له، مشيرًا إلى أن هناك 11 بنكا، وشركتى تأجير تمويلى تعاقدت معها "المصرية" فى إطار منظومة السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة، فيما يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية للتعاقد مع 5 جهات أخرى تتضمن 3 بنوك، وشركتى تأجير تمويلى.



وأكد أن السماح بالعمل بسجل الضمانات المنقولة سيخفض بشكل كبير من عملية الاستعلام الائتمانى بالنسبة للكيان الذى سيحتاج إلى تمويل بنكى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال ٦ أشهر فقط فى إعداد سجل الضمانات المنقولة بما يوفر سهولة الحصول على تمويل SMEs.