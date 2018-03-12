عوائد أذون الخزانة تواصل الصعود

أذون خزانة 2

محمد سالم:



واصل العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) صعوده للأسبوع الثالث على التوالى، مع انتهاء الضغوط المتعلقة بتوقعات خفض الفائدة، التى سبقت قرار لجنة السياسة النقدية الأخير.



كانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها يوم 22 فبراير الماضى، تقليص العائد على الجنيه 100 نقطة أساس، ليصل إلى %17.75 على الإيداع، و%18.75 على الإقراض، وهو أول خفض للعائد على العملة المحلية منذ ما يقرب من عامين.



وارتفع مؤشر المال IR، الذى يقيس متوسط الفائدة على أذون الخزانة بنسبة طفيفة بلغت 5 نقاط أساس، مسجلا %17.419 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.36 الأسبوع قبل الماضى.



وتباين العائد على السندات المحلية، ليرتفع 6 نقاط أساس لأجل 3 سنوات، ليهبط بنسبة طفيفة بلغت نقطتى أساس فقط على السندات لأجل 7 سنوات.



فيما خفضت وزارة المالية قيمة الاستدانة للأسبوع الثانى على التوالى بنحو مليار جنيه، من خلال قبول عروض بقيمة 30 مليار جنيه، بدلا من 32 مليار جنيه، القيمة المستهدفة من الطروحات.



يرى محللون، أن استمرار صعود العائد كان متوقعا، نظرا لموجة الهبوط التى سيطرت على السوق طوال الأسابيع الخمسة التى سبقت قرار لجنة السياسة النقدية، متأثرة بالتوقعات التى انتشرت خلال تلك الفترة، والمتعلقة بخفض مرتقب للفائدة، وتصريح محافظ البنك المركزى، طارق عامر، عن بدء سياسة التيسير النقدى.



من جانبه أشار هانى فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة سى آى كابيتال، لـ «المال» فى وقت سابق، إلى استيعاب السوق قرار خفض الفائدة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن عوائد أذون الخزانة تراجعت بشكل كبير على مدار الشهر الماضى، مسجلة أقل مستوياتها منذ تحرير سعر الصرف، كما هبط العائد على السندات أجل 10 سنوات لمستويات قياسية، لم تتحقق منذ 2014.



وتشير توقعات عدد من مديرى الخزانة لدى البنوك المحلية، إلى إمكانية استقرار عوائد أدوات الدين عند مستوياتها الحالية، أو تراجعها بشكل طفيف، خاصة مع عودة الإقبال على الاكتتاب من جانب البنوك والمؤسسات المختلفة، وارتفاع متوسط تغطية طروحات وزارة المالية إلى 2.5 مرة الأسبوع الماضى، مقابل 1.8 مرة فى الأسبوع السابق عليه.



نشرت وكالة بلومبرج، تقريرًا أشارت فيه إلى أن انخفاض التضخم يدعم بقوة قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، خاصة أن الحكومة تتوقع هبوط التضخم إلى %13 مع نهاية العام، كما أن النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر تسمح لصناع السياسة بالتركيز على دعم النمو، الذى صعد إلى %5.3 فى الربع الماضى.



وكشفت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما، 28 نقطة أساس، ليسجل %16.89 ، مقابل %16.62 الأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء إلى 3.2 مرة، بدلا من 2.03 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 27 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 8.25 مليار جنيه، أقل 250 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.



ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا 38 نقطة أساس، ليصل إلى %17.011 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %16.63 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 1.6 مرة، بدلا من 1.45 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.5 مليار جنيه، قبلت منها المالية 9.2 مليار جنيه، بزيادة 750 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.



صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا، 20 نقطة أساس، إلى %17.901، مقابل %17.71 الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية الطرح إلى 2.7 مرة، بدلا من 2.15 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.4 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 6.2 مليار جنيه تقريبًا، أقل 1.3 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.



بينما استقر متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا عند مستوى %17.98 فى تعاملات الأسبوع الماضى، وزادت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى 2.4 مرة، مقابل 1.5 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18 مليار جنيه، قبلت الوزارة منها 7.25 مليار جنيه، أقل 250 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.



فيما تباين العائد على السندات المحلية، بارتفاع عائد السندات أجل 3 سنوات بنحو 6 نقاط أساس، مسجلا %15.15 مقابل %15.09 فى الطرح السابق، جاء ذلك رغم ارتفاع معدل تغطية البنوك للعطاء 2.3 مرة، بدلاً من 1.8 فى الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.9 مليار جنيه، قبلت منها المالية 34 عرضا، بواقع 763.15 مليون جنيه، أقل 487 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح.



بينما انخفض متوسط العائد على سندات أجل 7 أعوام بنسبة طفيفة بلغت 2 نقطة أساس، ليصل إلى 14.53 % مقابل 14.55 % فى الطرح السابق، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 2.5 مرة، بدلا من 2.3 مرة فى الطرح السابق، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر 94 طلبا، قبلت منها المالية 27 طلبا، بقيمة 1.25 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



فى سياق متصل تسعى وزارة المالية لتنفيذ طروحات عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، بنحو 31 مليار جنيه، وتتوزع القيمة المستهدفة بواقع 7.25 مليار عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و8.25 مليار جنيه قيمة مستهدفة من أذون 266 يوما، و8.5 مليار من أذون 357 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، منها 1.5 مليار أجل 5 أعوام، ومليار جنيه لأجل 10 أعوام.



على صعيد إدارة ملف السيولة، طرح البنك المركزى المصرى، مزادين للودائع متغيرة العائد، بعد تغيير نظامها لترتبط بسعر فائدة «الكوريدور» الذى يحدده البنك المركزى بلجنة السياسات النقدية.



كانت «المال» قد نشرت نهاية الشهر الماضى، دراسة البنك المركزى تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة Spread (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع، الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.



وطلب «المركزي» فى المزاد الأول 100 مليار جنيه لأجل 42 يوما، تستحق يوم 18 أبريل المقبل، وتقدمت البنوك بعدد 58 عرضًا قيمتها 109.4 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر مطلوب من البنوك %18.57، وأقل سعر %18.19، بينما بلغ متوسط الفائدة %18.29.



وقبل البنك المركزى 22 عرضًا مقدمًا من البنوك بقيمة 103.85 مليار جنيه، وبلغ أقل سعر فائدة مقبول %18.19، وأعلى سعر فائدة %18.29، وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول فى المزاد، %18.282.



من جانبه قال هيثم عبدالفتاح، مدير عام قطاع الخزانة، وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية والعمال، إنه بدءًا من المزاد الحالى يتم ربط فائدة المزاد بالكوريدور، وإذا تم تخفيض العائد بلجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجارى، ينعكس ذلك تلقائيًا على الأموال المودعة لدى المركزى، ضمن المزاد.



وأضاف مصدر بقطاع الخزانة ببنك مصر إيران، إن أجل الودائع فى النظام الجديد سيزيد ليصل إلى عام فى حده الأقصى، ولا يزيد عن هذه الفترة، موضحًا أن البنك المركزى يهدف من هذا التغيير إلى الحفاظ على استقرار الأموال لديه، بحيث لا يقوم بربط ورد مبالغ كبيرة كل فترة قصيرة، ما يتيح له الاستخدام الأمثل لتلك الأموال.



بلغ أجل المزاد الثانى 112 يومًا، يستحق 27 يونيو المقبل، وطلب المركزى ربط 60 مليار جنيه، بينما تقدمت البنوك بعدد 69 عرضًا، قيمتها 72.540 مليار جنيه، وبلغ أقل سعر فائدة مطلوب %18.22، والأعلى %19.25، وبلغ متوسط العائد %18.383.



وقبل «المركزي» 30 عرضًا بقيمة 66.04 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول %18.22، والأعلى %18.4، بينما بلغ متوسط الفائدة المقبول %18.361.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى»، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



كان «المركزى» قد أعاد تفعيل آلية الودائع المربوطة، متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.