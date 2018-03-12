ابن سينا تضم الأرباح المرحلة وحصيلة الطرح لتمويل خطتها التوسعية

ابن سينا فارما

جهاد سالم



أظهرت القوائم المالية المعدلة لشركة ابن سينا فارما للأدوية، خلال 2017، نمواً فى أرباحها بنسبة %67.2 على أساس سنوى، لتسجل 170.14 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 101.75 مليون جنيه، خلال 2016.



قال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنه سيتم استخدام الأرباح، إلى جانب حصيلة طرح نسبة من الأسهم بالبورصة المصرية، فى صورة زيادة لرأس المال، والتى بلغت 290 مليون جنيه، تم جمعها نهاية العام الماضى، فى تمويل الخطة الخمسية للتوسعات، والتى تتضمن استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه.



وكانت الشركة قد أفصحت فى وقت سابق، أن خطتها المستقبلية تتضمن ضخ 700 مليون جنيه، خلال 5 أعوام، لشراء نحو 200 سيارة لأسطول التوزيع، وافتتاح 20 فرعًا جديدًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ليصل إجماليها إلى 75 فرعاً.

ودعت الشركة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، يوم 2 أبريل المقبل، لبحث مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2017، فيما بلغت قيمة الأرباح المرحلة للعام المقبل نحو 216 مليون جنيه.



وأشار «شوقى» فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إلى نسبة كبيرة من زيادة الإيرادات خلال 2017، يأتى من البيع للصيدليات بنسبة %69، وأن %22 منها جاء من البيع لصغار الموزعين.



تضمنت القوائم المالية نمو الإيرادات السنوية بنحو %32 خلال 2017، لتسجل 9.8 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه فى 2016.



كما أشار إلى أن نشاط الشركة خارج السوق المصرية لازال محدودا، وبلغت قيمة صادرات الشركة للسوق الليبية وعددا من الأسواق الأفريقية منذ توقيع تعاقدات تصديرية أواخر 2017، نحو 1.8 مليون جنيه.



كانت ابن سينا قد أعلنت عن تحقيقها 192.14 مليون جنيه، خلال العام الماضى، وفقاً للمؤشرات المالية غير المدققة، وتمكنت خلال 2017 من زيادة حصتها السوقية إلى 1%9.2، مقابل %16.9 فى 2016، فيما أشارت لاحقاً إلى أن التعديل فى صافى الربح السنوى، مقارنة بالمعلن من المؤشرات المالية سابقاً، جاء بسبب تكوين مخصصات قيمتها 22 مليون جنيه، تتعلق بمطالبات متوقعة من بعض الجهات الخارجية، فيما يتعلق بأنشطة الشركة.



يُشار إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية، كانت قد أصدرت فى 28 فبراير الماضى، حكماً بتوقيع غرامة قدرها 5.58 مليار جنيه، ضد شركات، بينها ابن سينا.



تأسست الشركة عام 2001، ويمتلك البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، 21 % من أسهمها، وبنك فيصل الإسلامى 16 %، وعائلة محجوب 24 %، وعائلة عبد الجواد 23 %، ومساهمون آخرون 16 %.



وبدأ تداول السهم بالبورصة المصرية يوم 12 ديسمبر الماضى، بعد تنفيـذ الطرح العام والخاص على 269.38 مليون سهم، بنسبة %40.09 من أسهم رأس المال، وتضمن التنفيذ 40.4 مليون سهم بالطرح العام، و228.97 مليون بالطرح الخاص، بسعر 5.80 جنيه للسهم الواحد، وقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليار جنيه.