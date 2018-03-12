الموانئ تستعد لاستقبال الشحنة الثانية من خام العراق

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نسمة بيومى



علمت «المال» أن الموانئ المصرية تستعد لاستقبال شحنة جديدة من خام البترول العراقى بواقع مليونى برميل خلال الشهر الحالى.



وجددت مصر تعاقدها مع العراق لاستيراد 12 مليون برميل على مدار عام، مطلع العام الجارى، وبالفعل وصلت أولى الشحنات خلال شهر فبراير الماضى، بحمولة مليونى برميل.



وينص التعاقد الجديد مع العراق على توريد 12 مليون برميل، ولكنه لم ينص على توريدها بواقع مليون برميل كل شهر .



ووفقًا للتعاقد القديم الذى تم إبرامه فى أبريل 2017، تم توريد 12 مليون برميل خام عراقى لمصر على 6 شحنات فى فترة 6 أشهر فقط، رغم أن التعاقد تضمن توريد تلك الكميات على مدار عام كامل، بفترة سماح 90 يوما.



أكدت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للبترول أن الخام العراقى يتم تكريره حاليًّا فى شركة ميدور، لصالح السوق المحلية، باعتباره المعمل الأمثل لتحقيق أعلى استفادة ممكنة منه.



ويتوزع هيكل ملكية «ميدور» بين الهيئة العامة للبترول وشركتى «إنبى» و«بتروجيت» وبنك قناة السويس، بينما يتوزع هيكل ملكية «أموك» بين «الإسكندرية للبترول» و«مصر للبترول» و«مصر للتأمين» و«الأهلى كابيتال القابضة» و«مصر للاستثمارات المالية» وصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعات العام والخاص والحكومى، ومجموعة شركات بترولية.



وقالت إن تعاقدات استيراد الخام من العراق والكويت والمشتقات من أرامكو السعودية أسهمت بشكل ملحوظ فى توفير كامل احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الفترة الماضية.



وتبلغ القدرات التصميمية لمعامل التكرير المصرية نحو 38 مليون طن خام سنويا، فيما لا تتجاوز قدراتها الفعلية 26 مليون طن سنويا.



وتستهلك السوق المحلية نحو 75 مليون طن من المشتقات البترولية سنويًّا، وينتج قطاع البترول نحو %50 من حجم استهلاك مصر من البوتاجاز، و%85 من استهلاك البنزين، و%65 من استهلاك السولار.