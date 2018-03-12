ضم محصول الرمان لمنظومة تكويد المزارع

زراعة الرمان

الصاوى أحمد



وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خطة لتكويد مزارع الرمان الموجه للتصدير، فى منتصف أبريل المقبل، لترتفع المحاصيل التى تم تكويدها إلى 3 أصناف، بعد محصولى العنب والجوافة.



وكشف محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا» أنه تم فتح باب تسجيل الشركات الزراعية الراغبة فى تصدير الجوافة والعنب فى 1 مارس الجارى والرمان فى منتصف أبريل المقبل، وذلك فى إطار تكويد المزراع المختلفة على مستوى الجمهورية المتخصصة فى التصدير، وذلك لإتاحة التتبع العكسى للشحنات.



وأكد وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مؤخرا، أنه تم إطلاق البرنامج القومى لتكويد مزارع الخضراوات والفاكهة تطبيقًا للمنظومة الجديدة للتصدير وتوحيد معايير تداول الإنتاج الزراعى لأغراض الاستهلاك فى السوق المحلية، والتصدير للخارج، والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية المصرية، وإنتاج غذاء صحى وآمن، وبدأت الحكومة إطلاق البرنامج القومى لتكويد المزارع البستانية فى بداية مارس الحالى.



ويتعين على أصحاب هذه المزارع ملء استمارة التسجيل الخاصة بكل شركة متعلقة بالبيانات الشركة فى المجلس التصديرى لمن يرغب فى التصدير، وبعد ذلك يتم انتداب لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة الزراعة والمجلس وجمعية «هيا» للمعاينة على أرض الواقع لمقر المزرعة، ومن ثم منح الموافقة لها، ومن ثم التصدير يأتى ذلك تطبيقا للقرار الوزارى المشترك بين الزراعة والتجارة الخارجية رقم 670 لسنة 2017، وذلك لضبط منظومة التصدير، وتحسين جودة الصادرات الزراعية.



وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة فى تصريحات لـ«المال»، إنه بناء على تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، تم عقد اجتماع مع رؤساء إدارات المحاصيل البستانية لتشكيل لجان عمال لتدقيق المساحات المنزرعة من الخضراوات والفاكهة.



وأضاف «الحداد» أنه عقب الانتهاء من عمليات الحصر للمزارع يتم البدء فى برنامج تكويد المحاصيل الزراعية بغرض التصدير، بالإضافة إلى التوسع بإنشاء صوب مشاتل الخضر، وإنشاء تراخيص صوب إنتاج الخضر.



وأكد أنه كلف جميع إدارات البساتين بالمحافظات التابعة لمديريات الزراعة بالتنسيق مع الإدراة المركزية للمكافحة، والعمل فى إطار مشترك لتطبيق معايير الجودة والاستخدام الآمن للمبيدات، وفقًا للمعدلات المسموح بها.



وأوضح الحداد أن الفترة الحالية تشهد عقد لقاءات توعوية وإرشادية للمزارعين، وتوضيح ما يختص بالقرار الوزارى المشترك بين «الزراعة» و«التجارة» لضبط منظومة التصدير، والذى يستهدف «تكويد» مزارع المحاصيل الزراعية بغرض التصدير، خاصة الخضر والفاكهة، وضرورة التواصل الميدانى مع المزارعين لحل المشكلات الفنية والإدارية.



وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار، مقابل 3.7 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار دولار، فى العام السابق.



ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من خلال الدول المستوردة للحاصلات المصرية، مستحوذة على 1.724 مليون طن، تمثل %45 من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار، تلاها دول أوروبية بنحو 872.566 ألف طن، تمثل %23 من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.