أورانج تخصص 4.2 مليار جنيه من قرض مشترك لسداد مديونيات

أورانج 2

سيد بدر:



تعتزم شركة أورانج مصر لخدمات الاتصالات، توجيه 4.2 مليار جنيه، تمثل %60 من قيمة قرض مشترك يجرى التفاوض بشأنه، مع مجموعة من البنوك المحلية، لتمويل مديونيات قائمة.



وخاطبت الشركة نحو 14 بنكا يتصدرها الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، وإتش إس بى سى، والإمارات دبى، وأبو ظبى الأول، للحصول على التمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه، بأجل زمنى يقترب من 7 سنوات، لتمويل توسعاتها، بالإضافة للمديونيات.



وتبعا للقوائم المالية المجمعة المنشورة على موقع الشركة الإلكترونى، بلغت أرصدة القروض المستحقة عليها نحو 4.6 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضى، بينما تسجل أرصدة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل 1.3 مليار جنيه.

وقالت مصادر إن الشركة حددت فى مذكرة المعلومات التى أرسلتها للبنوك قبل أيام، فائدة التمويل المرتقب بنحو %1 فوق عائد اقراض البنك المركزى (الكوريدور)، الذى يسجل حاليا 18.75% ، وهو ما اعتبرته البنوك عائد

منخفض، مقارنة بالمستويات الحالية التى تتراوح بين 2 – 3 %، مضيفة أن العائد الذى حددته الشركة يرجع إلى قوة مركزها المالي، ونجاحها فى تنفيذ زيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه.



تعتمد «أورانج» على نحو 3.8 مليار جنيه، باقى القرض، لتمويل توسعاتها فى مصر، ونشر خدمات الجيل الرابع.



ووقعت الشركة اتفاقية الحصول على خدمات الجيل الرابع بقيمة 395 مليون دولار، ونصت الاتفاقية على أن سداد %50 من قيمة الرخصة بالدولار، والنصف بالعملة المحلية، وكانت «أورانج» قد ذكرت فى بيان أصدرته فى وقت سابق، أنها استثمرت 8.6 مليار جنيه فى خدمات الجيل الرابع.



وأجرت خلال الشهر الماضى، زيادة قوية على رأس المال المدفوع ليصل إلى 16.3 مليار جنيه، بدلاً من مليار فقط، وذلك من خلال تحويل أرصدة دائنة بقيمة 750 مليون يورو (15.23 مليار جنيه)، للمساهم الرئيسى بالشركة «إم تى تليكوم آى سى آر إل»، واكتتاب عام ومغلق لقدامى المساهمين، بقيمة 89.5 مليون جنيه، كما رفعت رأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه.



وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة أورانج مصر للاتصالات، خلال 2017، انخفاضاً فى الخسائر بنسبة %35.3، لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.55 مليار جنيه، خلال 2016.