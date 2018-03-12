القابضة للأدوية تلجأ للاستثمار العقارى لإنقاذ شركاتها

شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

شريف عمر:



وافقت الشركة القابضة للصناعات الدوائية، مؤخرا، على إضافة نشاط الاستثمار العقارى بعدة شركات تابعة، هى: ممفيس، والعربية، والقاهرة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بغرض خلق مورد جديد للإيرادات، يتم توظيفه فى تمويل التوسعات.



وعلمت «المال» أن مجلس إدارة ممفيس، وافق على إضافة النشاط ضمن الانشطة الرئيسية، بهدف استغلال الأصول غير المستغلة، مثل العقارات والأراضى، عبر البيع أو الإيجار.



وأشارت مصادر مقربة من الشركة، إلى أنها ستلجأ لإنشاء قسم متخصص فى الاستثمار العقارى، وأوضحت المصادر أن إضافة النشاط قد يفتح الباب أمام التصرف فى مصنع الشركة بمنطقة الزيتون، بالقاهرة، لعدم الحاجة إليه، وكانت الشركة قد حاولت بيعه خلال 2016.



وفى سبتمبر 2017 أوضح تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، ان سعر المتر بالزيتون، يقارب 30 ألف جنيه.



وتعانى «ممفيس» من أزمات مالية حادة، ويتعذر عليها سداد قيمة المواد الخام، لدرجة أن بعض الموردين امتنع عن التوريد، ما أجبر الشركة على اقتراض 20 مليون جنيه من بنك البركة، بضمان القابضة للأدوية.



وتستهدف الموازنة التقديرية للشركة خفض الخسائر إلى 15 مليون جنيه، فى العام المالى المقبل، مقابل 19.8 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى.



فى السياق ذاته وافق مجلس إدارة شركة العربية، على إضافة نشاط الاستثمار العقارى أيضا، فى إطار خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع فى إنتاج مزيد من المستحضرات.



وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 58 مليون جنيه، فى إحلال وتجديد ماكينات المصنع، وإضافة مزيد من خطوط الإنتاج، فيما تستهدف صافى ربح 38 مليون جنيه، فى العام المالى المقبل.



وقال محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال وعلاقات المستثمرين بشركة النيل، إنها نالت موافقة القابضة على إضافة نشاط الاستثمار العقارى، ومن المنتظر إدراجه بالسجل التجارى ضمن الأنشطة الرئيسية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأشار إلى أن الشركة ستلجأ لبيع عددا من الأصول غير المستغلة، على رأسها مبنى إدارى بشارع بورسعيد، بوسط القاهرة، وسيتم توظيف حصيلة التخارج فى تمويل استثمارات تطوير المصنع.



وتعانى «النيل» من ارتفاع خسائر النصف الأول التى وصلت إلى 5.2 مليون جنيه، مقابل أرباح 23.1 مليون جنيه فى نفس الفترة عن العام الماضى.



وعلمت «المال» أن شركة القاهرة للأدوية، تعتزم إضافة النشاط، بهدف تمويل استثمارات العام المالى المقبل، التى تصل إلى 36 مليون جنيه، فى إطار خطة التوسع وتطوير العمل بالمصنع.



من جانبه قال شريف طاحون، مسئول علاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية للأدوية، إن القابضة للأدوية رفضت طلب إضافة نشاط الاستثمار العقارى، بسبب قوة الملاءة المالية للشركة، وارتفاع ربحيتها، وقدرتها على التمويل الذاتى للتوسعات، متابعاً: القابضة وافقت على إضافة نشاط الاستثمار العقارى لكل شركة على حدا.



وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى، حقتت الإسكندرية ربحاً بلغ 71.8 مليون جنيه، مقابل 36.2 مليون جنيه، فى العام المالى السابق. وتعد شركات القابضة للأدوية، القطاع الحكومى الثانى، بعد المطاحن، الذى يتجه للاستثمار العقارى، بهدف النجاة من الخسائر، وخلق موارد جديدة، فى ظل ضعف عوائد النشاط الرئيسى.