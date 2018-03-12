درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 12 مارس

درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 15 24



وسط الدلتا 14 23



الإسكندرية 15 23



بلطيم 14 21



مطروح 11 24



السلوم 12 25



سيوة 13 26



بورسعيد 15 20



دمياط 16 21



العريش 10 22



رفح 09 21



الإسماعيلية 11 24



السويس 13 24



رأس سدر 13 25



نخل 06 21



نويبع 15 25



طابا 14 24



كاترين 08 23



الطور 17 25



شرم الشيخ 19 26



الغردقة 16 27



مرسى علم 18 26



الفيوم 13 25



بنى سويف 13 25



المنيا 11 25



أسيوط 11 26



سوهاج 12 27



قنا 13 28



الأقصر 14 29



أسوان 16 30



أبوسمبل 16 28



الوادى الجديد 15 28



شلاتين 18 28



ابو رماد 17 27



راس حدربة 17 26



حلايب 19 25



