إنقاذ 335 مهاجراً بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا

وكالات:



نجح خفر السواحل الليبى وسفن تابعة لمنظمات خيرية دولية، فى إنقاذ 335 مهاجرا غير شرعى، بينهم مصريون، فى 3 عمليات إنقاذ منفصلة، نُفذت إحداها قبالة سواحل منطقة القره بوللى شرق العاصمة طرابلس، فى حين نفذت الثانية على بعد 16 ميلا شمال مدينة الزاوية غرب طرابلس، أما الثالثة فكانت على بعد 14 ميلا شمال منطقة أبوكماش غرب العاصمة.

نجح خفر السواحل الليبى وسفن تابعة لمنظمات خيرية دولية، فى إنقاذ 335 مهاجرا غير شرعى، بينهم مصريون، فى 3 عمليات إنقاذ منفصلة، نُفذت إحداها قبالة سواحل منطقة القره بوللى شرق العاصمة طرابلس، فى حين نفذت الثانية على بعد 16 ميلا شمال مدينة الزاوية غرب طرابلس، أما الثالثة فكانت على بعد 14 ميلا شمال منطقة أبوكماش غرب العاصمة.