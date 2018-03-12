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اقتصاد وأسواق
إنقاذ 335 مهاجراً بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا
الإثنين 12 مارس 2018 02:53 ص
إنقاذ 335 مهاجراً بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا
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إنقاذ 335 مهاجراً بينهم مصريون قبالة سواحل ليبيا
وكالات:
نجح خفر السواحل الليبى وسفن تابعة لمنظمات خيرية دولية، فى إنقاذ 335 مهاجرا غير شرعى، بينهم مصريون، فى 3 عمليات إنقاذ منفصلة، نُفذت إحداها قبالة سواحل منطقة القره بوللى شرق العاصمة طرابلس، فى حين نفذت الثانية على بعد 16 ميلا شمال مدينة الزاوية غرب طرابلس، أما الثالثة فكانت على بعد 14 ميلا شمال منطقة أبوكماش غرب العاصمة.
وميدانيا، أعلن الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه نجح فى إعادة الهدوء إلى مدينة سبها الجنوبية، ضمن عملية «فرض القانون» التى أطلقها حفتر، الأسبوع الماضى، عقب الاشتباكات التى شهدتها المدينة بين قبيلتى أولاد سليمان والتبو، وانتشرت قوات الجيش فى المدينة وفرضت سيطرتها عليها، وأصدرت القيادة العامة تعليمات بضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، وإخلاء جميع الأماكن الحيوية بالمدينة والابتعاد عن المناطق السكنية دون أى شروط.
ليبيا
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