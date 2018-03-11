النعيم يحدد القيمة العادلة لسهم سوديك عند 22.7 جنيه

النعيم القابضة

مصطفى طلعت



حدد بنك الاستثمار "النعيم" القيمة العادلة لسهم شركة السادس من أكتوبر "سوديك" عند 22.7 جنيه وبزيادة 2.5 جنيه (12.45) عن السعر الذي يتداول به في البورصة عند 20.2 جنيه، مع توصية بالشراء.



وأكد البنك، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"، أن مبيعات الشركة التعاقدية ارتفعت 11.1% خلال 2017 لتسجل 2.6 مليار جنيه، مع انتظار تفاصيل أكثر حول سعي شركة ريبلوود القابضة إلى الاستحواذ على 10٪ من الشركة.



وكانت سويك قد أكدت مطلع شهر فبراير الماضي أن شركة ريبلوود أدفيسرس - المملوكة لرجل الأعمال الشهير تيم كولينز المعروف باستثماره في البنك التجاري الدولي - تسعى للاستحواذ على حصة إضافية بالشركة قدرها 10%.



يشار إلى أن "ريبلوود أدفيسرس" تمتلك على حصة قدرها 9.35% في "سوديك" ولها ممثل في مجلس الإدارة.



وفي سياق متصل، أشار "النعيم" إلى أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 90 مليون جنيه في الربع الرابع من 2017، بانخفاض عن التقديرات وذلك بسبب ارتفاع النفقات العامة والإدارية وانخفاض الدخل التمويلي عن المستوى المتوقع.



وأخيرًا، رأت المذكرة البحثية أن النظرة المستقبلية إيجابية للسهم بدعم من إطلاق مشروع إيست سوديك بنجاح إلى جانب عمليات التسليم بمشروعي فيليت وسيزار.