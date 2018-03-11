قابيل: سنلزم منصنعي السيارات بزيادة المكون المحلي

طارق قابيل وزير الصناعة

أحمد صبرى



قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنهم سيطبقون اتفاقية خفض الضربية الجمركية للسيارات الأوروبية العام المقبل بعد تأجيلها العام الماضي إلا إذا تم الاتفاق على قرار آخر من خلال التفاوض مع الجانب الأوروبى.



وأكد فى لقاء له مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الحكومة ستتجه لإلزام المنتجين بزيادة المكون المحلى بالسيارات لتخفيض الضرائب وتعميق الصناعة المحلية، وذلك من خلال قرار سيتم اتخاذه قريبا.